Miguel Oliveira: «140 Grad heißer Reifen nicht ideal»

Die RNF-Piloten liegen am MotoGP-Wochenende auf der Insel Lombok deutlich hinter den Aprilia-Werksfahrern. Miguel Oliveira schilderte nach Platz 10 im Sprintrennen, weshalb das so ist.

Aprilia schaffte am Freitag mit Aleix Espargaro und Maverick Vinales wie schon im September in Barcelona eine Doppelführung. Im Qualifying preschten die beiden Spanier hinter Luca Marini (Mooney VR46 Ducati) auf die Plätze 3 und 2, während Miguel Oliveira und Raul Fernandez aus dem Kundenteam CryptoDATA RNF 12. und 17. wurden.

Im Sprintrennen am Samstagnachmittag über 13 Runden stürzte Espargaro bereits in der zweiten Runde und räumte Brad Binder (Red Bull KTM) mit ab. Vinales führte die ersten acht Runden, wurde dann aber mit nachlassendem Hinterreifen bis auf Platz 4 durchgereicht und hatte dem Ducati-Trio Jorge Martin, Luca Marini und Marco Bezzecchi in der Schlussphase nichts entgegenzusetzen.

Oliveira kam mit knapp neun Sekunden Rückstand auf den Sieger als Zehnter ins Ziel und ging damit leer aus – denn im Sprint kassieren nur die Top-9 Punkte.

Die an der Aprilia RS-GP gegenüber Freitag vorgenommenen Änderungen bezeichnete der Portugiese als positiv, mit der generellen Arbeitsweise ist er aber nicht zufrieden. «Wir versuchen so viele Settings, dass ich in keinem Training das gleiche Motorrad habe», kritisierte Oliveira. «Das ist nicht ideal, für uns ist das Sprintrennen deshalb so etwas wie das vierte freie Training des Vorjahres. Wenn du von Startplatz 12 kommst, ist es nie einfach am Start Positionen gutzumachen – und mit unserem Motorrad schon gar nicht. Ich konzentrierte mich deshalb auf meine Pace: Mein Gefühl war besser, was einen Schritt nach vorne darstellt.»

Mensch und Maschine haben auf dem Mandalika Circuit mit extremen Bedingungen zu kämpfen, der Asphalt heizt sich tagsüber bis auf 60 Grad Celsius auf. «Die Strecke bietet viel Grip, der Belag ist aber auch sehr verschleißend», schilderte Oliveira. «Hinzu kommt die Hitze. Wenn das Hinterrad durchdreht und sich der Reifen auf 120 oder 140 Grad erwärmt, dann ist das nicht ideal. Wenn du das wieder und wieder machst, dann gibt der Reifen irgendwann auf.»

Ergebnis MotoGP-Sprint, Mandalika (14.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49,711 min

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19. Binder, KTM, + 43,090

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, erste Runde nicht beendet

WM-Stand nach 29 von 40 Rennen:

1. Martin, 328 Punkte. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 502 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 273. 3. Aprilia 246. 4. Honda 142. 5. Yamaha 136.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 490 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.