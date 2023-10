Brad Binder: «Ich kann am Sonntag hier schnell sein»

Obwohl ihn Aleix Espargaró beim Sprint Race in Indonesien schon in der 2. Runde aus dem Weg räumte, nahm Brad Binder den Nuller entspannt hin. Er forderte auch keine Bestrafung des Gegners.

Der zweifache MotoGP-Sieger Brad Binder (28) wurde heute im 13-Runden-Sprintrennen von Mandalika bereits in der zweiten Runde von Aleix Espargaró abgeräumt, als der WM-Vierte mit dem WM-Fünften um den fünften Platz kämpfte. Der Spanier griff in dieser Rechtskurve innen an, rutschte weg und riss den Südafrikaner mit ins Verderben. Binder rappelte sich zwar wieder auf und fuhr abgeschlagen weiter, aber mehr als der 19. und letzte Platz 19 mit 43 Sekunden Rückstand auf Jorge Martin war nicht mehr herauszuholen.

«Es gibt eigentlich nicht viel zu sagen, es ist nichts Schlimmes passiert», fügte sich der Red Bull-KTM-Werkspilot in sein Schicksal, nachdem er schon am Freitag im Zeittraining von Augusto Fernández einmal abgeräumt worden war. «Mir ist ein anständiger Start gelungen. Ich wollte dann Fabio schnappen, aber das Überholen ist auf dieser Piste schwierig, denn die saubere Linie ist sehr schmal. Wenn du sie verlässt, ist der Belag sehr rutschig. Leider ist Aleix das Vorderrad weggerutscht, er hat mich dadurch auch eingesammelt. That’s ist. Am Ende des Tages geht es ums Rennfahren, und auf einer Strecke wie dieser, die nicht viel breiter ist als zwei Motorräder, kann so etwas rasch passieren. Ich konnte nichts dagegen machen…»

Hätten die FIM-Stewards Aleix bestrafen sollen? Binder: «Auf dieser Strecke ist das eine besondere Angelegenheit. Es gibt wenig Spielraum zum Überholen, das habe ich bei Fabio selbst erlebt. Besonders am Anfang ist es nicht einfach. Wenn du ein Manöver machen willst, musst du etwas riskieren. Und leider ist es beim Rennfahren so, dass solche Aktionen manchmal schiefgehen. Es lässt sich nicht ändern.»

«Es wäre heute einiges möglich gewesen, denn ich habe mich wirklich gut gefühlt», fasste Binder zusammen. «Ich habe den harten Vorderreifen gewählt. Doch er hat etwas länger gebraucht, bis er auf der linken Seite auf Temperatur kam, als mir lieb war. Und genau in der Runde, in der ich gecrasht bin, hat er begonnen, sich besser anzufühlen. Ich bin aber ziemlich happy mit der Art und Weise, wie mein Motorrad funktioniert hat. Obwohl bei meinem Motorrad die Flügel weggebrochen waren, konnte ich noch anständige Rundenzeiten fahren. Deshalb glaube ich, dass wir am Sonntag konkurrenzfähig sein können.»

Ergebnis MotoGP-Sprint, Mandalika (14.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49,711 min

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19. Binder, KTM, + 43,090

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, erste Runde nicht beendet

WM-Stand nach 29 von 40 Rennen:

1. Martin, 328 Punkte. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 502 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 273. 3. Aprilia 246. 4. Honda 142. 5. Yamaha 136.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 490 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.