Maverick Viñales (Aprilia) als Batman auf dem Podest

Maverick Viñales sammelte am Sonntag in Mandalika wieder Führungkilometer

Dass er beim Indonesien-GP nur haarscharf an seinem ersten Aprilia-Sieg vorbeischrammte, hielt Maverick Viñales bei den anschließenden Feierlichkeiten nicht davon ab, eine teaminterne Wette zu absolvieren.

Im Samstags-Sprint auf dem Mandalika Street Circuit musste sich Maverick Viñales nach einigen Führungsrunden mit Rang 4 begnügen. Grund hierfür war der weiche Hinterreifen, der den Aprilia-Werksfahrer ab Rennmitte im Stich gelassen hatte.

Für das 27-Runden-Rennen am Sonntag entschied sich Viñales daher für den Medium-Hinterreifen sowie für die mittlere Reifenmischung vorn und wurde für diese Wahl anschließend belohnt. Von Startplatz 2 war er zunächst der einzige Fahrer, der dem Führenden Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) folgen konnte, bevor auch der 28-Jährige seinen spanischen Landsmann ziehen lassen musste.

Als Martin in Runde 13 jedoch stürzte, übernahm Viñales die Führung und war damit auf dem Weg, der erste MotoGP-Sieger auf drei verschiedenen Fabrikaten zu werden. Denn zuvor hatte er bereits auf Suzuki und Yamaha gewonnen, nur ein Sieg auf Aprilia fehlt dem Spanier bislang noch. «Ich weiß nicht, was bei Jorge passiert ist. Vielleicht war sein Reifen nicht in der Lage, diesen hohen Speed zu halten. Ich konnte ihm fünf Runden folgen, jedoch habe ich dabei meinen Hinterreifen zerstört. Deshalb musste ich das Tempo verringern. Ich wusste, dass das Rennen sehr lang wird und ich meinen Reifen schonen muss», kommentierte er die Situation.

Sieben Runden vor Schluss musste sich Viñales dann dem heranstürmenden Pecco Bagnaia (Ducati) beugen und die Führung abgeben. Gleichzeitig hatte er Mühe, sich gegen den stark auftrumpfenden Yamaha-Piloten Fabio Quartararo (3.) zu verteidigen.

Doch der 25-fache GP-Sieger behauptete sich und überquerte den Zielstrich nur 0,306 sec hinter Bagnaia als Zweiter. «In den letzten Runden hinter Pecco habe ich versucht, den Reifen so wenig wie möglich zu beanspruchen. Gleichzeitig war es mein Ziel, Fabio hinter mir zu halten. Ich habe mir für die letzte Runde ein paar Reserven aufgehoben und konnte so den zweiten Platz sichern», schilderte der Aprilia-Fahrer erleichtert und betonte: «Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir an der Spitze ankommen werden.»

Bei den Feierlichkeiten zu seinem dritten Podestplatz der Saison sorgte der Familienvater anschließend für lustige Szenen, als er das Siegertreppchen im Batman-Kostüm betrat: «Ich hatte mit einem Mechaniker von Aleix die Wette, dass ich nicht die Eier hätte, als Batman gekleidet auf das Podest zu gehen. Im Team herrscht eine fantastische Sinfonie, daher sind solche Aktionen möglich.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Mandalika (15.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20,293 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 13 Runden zurück

– Martin, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 16 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 20 Runden zurück

– Marini, Ducati, 23 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 26 Runden zurück



Ergebnis MotoGP-Sprint, Mandalika (14.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49,711 min

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19. Binder, KTM, + 43,090

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, erste Runde nicht beendet

WM-Stand nach 30 von 40 Rennen:

1.Bagnaia, 346 Punkte. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 527 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 490 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.