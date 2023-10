Fabio Quartararo: «Hoffentlich ein Boost für Yamaha»

Im Sprint am Samstag legte sich Quartararo (aussen) sogar mit Jorge Martin an

Fabio Quartararo war in Mandalika neben Pecco Bagnaia der «Mann des Tages». Er hat seinen Podestplatz schon am Donnerstag fröhlich angekündigt.

Nur noch drei Punkten trennen Fabio Quartararo nach dem starken dritten Platz (er verlor nur 0,4 sec auf Sieger und Weltmeister Pecco Bagnaia) nach dem Indonesien-GP vom WM-Neunten Jack Miller. Schon im Sprint hatte er am Samstag mit Platz 5 ein kräftiges Lebenszeichen gegeben. «Es war heute wirklich gut, wieder einmal so nahe an der ersten Position dran gewesen zu sein», schilderte Quartararo, der Weltmeister von 2021 und Vizeweltmeister von 2022, der seit dem Sachsenring-GP 2022 kein Rennen mehr gewonnen hat.

Michelin meldete Asphalttemperaturen von 60 bis 62 Grad. Quarararo ließ vorne trotzdem den weichen Vorderreifen montieren wie Jorge Martin, der seine 2-sec-Führung in Runde 13 durch einen Vorderradrutscher und dem folgenden Sturz in Turn 11 wegwarf.

War diese Reifenwahl für 27 heisse Runden auch für Fabio Quartararo mit viel Risiko verbunden? «Naja, ich hatte auch einige Rutscher», gab er zu verstehen. «Aber der Soft-Compound war der beste Vorderreifen für uns. Er war etwas weich, das wussten wir; es fehlte etwas der ‘support’. Aber für mich war es eine großartige Entscheidung, diesen Reifen für das Rennen ausgewählt zu haben.»

Am kommenden Wochenende steht der Australien-GP auf Phillip Island auf dem Programm. Fabio ging zwar dort 2022 leer aus, er stürzte frühzeitig, als Rins vor Marc Márquez und Bagnaia siegte – und der Ducati-Star einen großen Schritt zum Titelgewinn machte.

Vom Strecken-Layout her sollte die kurvenreiche Strecke in Down Under der YZR-M1-Yamaha entgegenkommen. Ist dort wieder ein Podestplatz möglich?

«Phillip Island wird sicher schwieriger für uns», ist Quartararo überzeugt. «Denn das ist eine Piste, auf der du die Reifen schonen musst. Das ist aber schwierig, wenn du zu wenig Motorleistung hast… Wichtig ist, dass wir jetzt von Rennen zu Rennen schauen. In den letzten drei Grand Prix haben wir zwei Podiumsplätze erzielt. Ich denke, wir können wirklich happy sein mit dem, was wir zuletzt erreicht haben. Hoffentlich bekommt Yamaha dadurch einen Boost, etwas Größeres für 2024 vorzubereiten.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Mandalika (15.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20,293 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 13 Runden zurück

– Martin, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 16 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 20 Runden zurück

– Marini, Ducati, 23 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 26 Runden zurück

Ergebnis MotoGP-Sprint, Mandalika (14.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49,711 min

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19. Binder, KTM, + 43,090

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, erste Runde nicht beendet

WM-Stand nach 30 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 346 Punkte. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 527 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 490 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.