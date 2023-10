Marco Bezzecchi (5.): «Ich werde mehr Bier brauchen»

Eine Woche nach seinem Schlüsselbeinbruch punktete VR46-Ducati-Ass Marco Bezzecchi in Indonesien mit den Plätzen 3 und 5 im Sprint und Hauptrennen ordentlich, obwohl er sich zwischenzeitlich wie ein Spielball fühlte.

Für jemanden, der erst vor einer Woche auf dem OP-Tisch lag, machte Marco Bezzecchi auch nach dem 27-Runden-Rennen am Sonntag noch einen guten Eindruck. «Ich sehe noch frisch aus? Ja, weil ich ein Bier getrunken habe», lachte der Rossi-Schützling gut gelaunt. «Und ich werde noch mehr brauchen. Heute Abend Party, schlafen kann ich morgen.»

Nach den anstrengenden Tagen hat der 24-jährige Italiener eine kurze Pause dringend nötig. «Ich kann nicht behaupten, dass ich mich gut fühlen würde», gestand er ganz offen. «Ich hatte nach dem Rennen ein bisschen Zeit, um mich zu erholen, aber ehrlich gesagt habe ich starke Schmerzen – nicht wirklich am Schlüsselbein, aber rundherum an der Schulter, am Nacken und an den Muskeln. Und an der Stelle, wo die Platte auf den Knochen drückt, es ist ein merkwürdiges Gefühl. Ich hatte noch nie eine Platte und jetzt kann ich sie spüren. Ich bin aber zumindest ein gutes Rennen gefahren, daher kann ich mich nicht beklagen.»

«Bez» fiel zwar in den Anfangsphase sogar aus den Top-10, mit Fortlaufen des Rennens war er aber trotz seiner körperlichen Beschwerden auf dem Vormarsch. «Mein Plan sah zu Beginn eine konservative Herangehensweise vor. Das Problem ist, wenn du in der heutigen MotoGP in den ersten zwei Runden zu konservativ agierst, wirst du wie ein Punchingball hin und her geschubst. Ich war ein bisschen zu weit hinten, um meinen Plan zu befolgen. Als ich gesehen habe, dass ich aufholen konnte, bin ich aber nicht zu sehr in Panik verfallen, ich habe versucht, die Reifen trotzdem noch zu managen. Ich wusste, dass ich am Ende noch guten Grip brauchen würde. Zum Glück war ich am Ende auch schnell», grinste er.

Tatsächlich übernahm der WM-Dritte in der letzten Runde noch Platz 5 von Brad Binder. Mit zwei Top-5-Ergebnissen konnte der Mooney-VR46-Star an diesem Wochenende angesichts der Vorgeschichte sehr gut leben. «Ich bin sehr glücklich. Natürlich war es nicht einfach, aber ich glaube, dass wir schon zu Hause sehr gut gearbeitet haben. Auch hier hat mein Team aber einen unglaublichen Job gemacht. Sie waren schon am Mittwoch hier und ich habe ihnen gesagt, sie sollten sich vorbereiten, denn ich wusste nicht, ob ich hierher kommen würde oder nicht. Aber wenn ich fahren würde, dann hätte ich auch alles gegeben. Und sie waren wie immer fantastisch», lobt Bez seine Crew.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Mandalika (15.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20,293 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 13 Runden zurück

– Martin, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 16 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 20 Runden zurück

– Marini, Ducati, 23 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 26 Runden zurück

Ergebnis MotoGP-Sprint, Mandalika (14.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49,711 min

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19. Binder, KTM, + 43,090

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, erste Runde nicht beendet

WM-Stand nach 30 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 346 Punkte. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 527 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 490 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.