Fabio Di Giannantonio (7.): «Wie ein Arzt vorgehen»

Am ersten Tag des Australien-GP auf Phillip Island setzte Gresini-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio seine Bewerbungsfahrt für einen MotoGP-Platz als Siebter fort.

Fabio Di Giannantonio löste nach Rang 16 im FP1 als Siebter des Nachmittags sein Q2-Ticket doch souverän. «Das war ein guter Tag», stellte er danach zufrieden fest. «Ich bin super-happy, weil das Gefühl am Morgen noch nicht großartig war. Ich hatte etwas Mühe mit der Front, vor allem in den schnellen Kurven. Ich habe mich nicht so wohl gefühlt wie in Mandalika.» In Indonesien fixierte der Römer am vergangenen Sonntag als Vierter bekanntlich seine bisherige MotoGP-Bestleistung.

«Wenn du gerade erst eine gute Performance gezeigt hast, ist es auch wichtig, auf die Weise weiterzumachen. Ich wollte dieses Wochenende also wirklich gut beginnen», unterstrich der Gresini-Ducati-Pilot. «Ich war daher ein bisschen besorgt, die Jungs in der Box haben dann aber einen großartigen Job gemacht. In der Practice-Session war das Bike großartig, ich konnte in den schnellen Kurven ziemlich stark pushen und mein Gefühl wiederfinden. So ist auch der Speed zurückgekommen. Wir waren die gesamte Session hindurch schnell, auch mit dem Medium-Hinterreifen. Das war sehr wichtig und deshalb glaube ich, dass wir heute sehr viel Positives mitnehmen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Phillip Island © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jack Miller Zurück Weiter

Ducati-Markenkollege und WM-Leader Pecco Bagnaia strauchelte als Elfter und klagte über Probleme in der Beschleunigung. Bei «Diggia» war das auf der GP22 nicht der Fall.

«Nein, in meinem Fall ist es nur in den langen Kurven wie 2, 6, 9 und in den letzten zwei Kurven so, dass ich mit der Front in der Kurvenmitte Mühe habe. Da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass das Vorderrad einklappt. Ich glaube, wir müssen uns in dem Bereich verbessern. Trotzdem waren wir aber schnell und wenn du in so einer Situation bist, ist es immer kritisch, das Motorrad anzurühren. Du kannst vielleicht ein Zehntel gewinnen, aber auf der anderen Seite kannst du auch das Gefühl verlieren. Du muss wie ein Arzt sehr chirurgisch vorgehen», schmunzelte der 25-jährige Italiener.

Ergebnis MotoGP Practice, Phillip Island (20.10.):

1. Brad Binder, KTM, 1:27,943 min

2. Miller, KTM, + 0,148 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,269

4. Martin, Ducati, + 0,279

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8. Bastianini, Ducati, + 0,510

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10. Zarco, Ducati, + 0,513

11. Bagnaia, Ducati, + 0,699

12. Rins, Honda, + 0,701

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16. Marc Márquez, Honda, + 0,847

17. Quartararo, Yamaha, + 0,994

18. Mir, Honda, + 1,064

19. Marini, Ducati, + 1,221

20. Oliveira, Aprilia, + 1,768

21. Nakagami, Honda, + 1,807

22. Morbidelli, Yamaha, + 1,965

Ergebnis MotoGP FP1, Phillip Island (20.10.):

1. Martin, Ducati, 1:29,039 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,738 sec

4. Brad Binder, KTM, + 1,246

5. Zarco, Ducati, + 1,272

6. Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7. Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8. Miller, KTM, + 1,414

9. Bastianini, Ducati, + 1,425

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11. Bagnaia, Ducati, + 1,479

12. Marc Márquez, + 1,575

13. Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14. Rins, Honda, + 1,639

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17. Nakagami, Honda, + 1,795

18. Quartararo, Yamaha, + 1,819

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20. Mir, Honda, + 1,933

21. Oliveira, Aprilia, + 2,124

22. Marini, Ducati, + 2,293