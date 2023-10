Phillip Island Warm-up: Viele Stürze in der Moto2

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bisher nicht bewahrheitet, auf jeden Fall konnte das Moto3-Warm-up auf Phillip Island über die Bühne gehen – auf nasser Piste.

Das Wetter präsentierte sich zu Beginn des Moto3-Warm-ups Sonntagfrüh in Phillip Island etwas freundlicher als vorausgesagt. Der angesagt stark Wind bläst zwar, aber die Windböen sind nicht so stark wie befürchtet. Die Strecke ist zwar nach dem nächtlichen Regen komplett nass. Deshalb wurde ja das Training nach einem Meeting zwischen den Funktionären Dorna, IRTA und FIM am Samstag für Sonntagfrüh in den Klassen Moto3 und Moto3 nachträglich noch ins Programm genommen.

Das Moto3-Warm-up wurde zuerst von David Muñoz dominiert, doch er stürzte bei den heiklen Verhältnissen mit der KTM des BOE Motorsport Teams. Leopard Honda-Pilot Jaume Masia übernahm Platz 1.

Aber die dunklen Regenwolken hängen tief über der Rennstrecke. Für 1 Uhr MESZ ist der Start für die Moto3 vorgesehen.

Doch die Verhältnisse werden prekärer. In den ersten zwei Runden des Moto2-Warm-ups stürzten Albert Arenas, Manuel Gonzalez und Lukas Tulovic, Sam Lowes donnerte gleich in der ersten Runde in die sumpfige Wiese, konnte seine Kalex aus dem Marc VDS-Team aber heil auf die Strecke zurückbringen. Dann stürzte noch Kohta Nozane, der zweite Fahrer neben Gonzalez aus der Yamaha Master Camp Team.

Dazu wurden zahlreiche wilde Slides von Fahrern wie Dixon und Canet gesehen, und der WM-Zweite Tony Arbolino stürzte ebenfalls. Er hatte sich mit 1:45,298 min auf Platz 1 gesetzt vor v/d Goorbergh, der ebenfalls im nächsten Augenblick stürzte in Turn 2.

Aber van den Goorbergh blieb am Ende des Warm-ups an erster Stelle, denn Arbolinos Bestzeit wurde gestrichen: Sie war bei einer gelben Flagge zustande gekommen.

Die Verhältnisse präsentieren sich kritisch, denn in den 10 Minuten waren immerhin sieben Fahrer vom Motorrad gefallen, dazu kam der Ausritt von Sam Lowes.

Die böigen Winde mit bis zu 80 km/h Windstärke sollen ab 11 Uhr Ortszeit (2 Uhr früh MESZ) zumindest stärker werden.

Die MotoGP-Fahrer waren zu Beginn ihres 10-min-Warm-Ups vorgewarnt. Maverick Viñales lag nach zwei Runden mit 1:42,687 min vor Raúl Fernández an der Spitze. 3. Martin vor Pol Espargaró, Miller und Alex Márquez.

Die Verhältnisse und der Regen wurden von Minute zu Minute schlimmer. Doch Viñales (Aprilia) gelang noch eine neue Bestzeit von 1:39,036 min. 2. Martin, Ducati, + 1,204 sec. 3. Marc Márquez, Honda, + 1,266. 4. Miller, KTM, + 1,433. 5. Binder, KTM, + 1,686. 6. Augusto Fernández, KTM, + 1,839.

(Updates mit MotoGP-Zeiten folgen)

Ergebnis Warm-up Moto3, 22.10.

1. Masia, Honda, 1:49,237

2. Muñoz, KTM, + 0,109 sec

3. Aji, Honda, + 0,111

4. D. Öncü, KTM, + 0,542

5. Holgado, KTM, + 1,125

6. Sasaki, Husqvarna, + 1,332

Ergebnis Warm-up Moto2, 22.10.

1. Van den Goorbergh, Kalex, 1:45,713

2. Garcia, Kalex, + 1,028 sec

3. Dixon, Kalex, + 1,051

4. Acosta, Kalex, + 1,598

5. Arbolino, Kalex, + 2,325

6. Guevara, Kalex + 2,543

7. Lopez, Boscoscuro, + 2,564

8. Roberts, Kalex, 2,678

9. Bendsneyder, Kalex, + 3,055

10. Lowes, Kalex, + 3,062

Ergebnis Warm-up MotoGP, 22.10.

1. Viñales (Aprilia), 1:39,036 min.

2. Martin, Ducati, + 1,204 sec.

3. Marc Márquez, Honda, + 1,266.

4. Miller, KTM, + 1,433.

5. Binder, KTM, + 1,686.

6. Augusto Fernández, KTM, + 1,839

7. Alex Márquez, Ducati

8. Pol Espargaró, KTM

9. Raul Fernández, Aprilia

10. Quartararo, Yamaha, + 2,325

11. Mir, Honda

12. Marini, Ducati

13. Zarco, Ducati

14. Morbidelli, Yamaha

15. Bezzecchi, Ducati

16. Aleix Espargaró, Aprilia

17. Di Giannantonio, Ducati

18. Bastianini, Ducati

19. Oliveira, Aprilia

20. Bagnaia, Ducati, + 4,712

21. Nakagami, Honda, + 7,316