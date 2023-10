Stefan Bradl: «Teilnahme in Buriram nicht möglich»

Musste am Freitag einpacken: Rins in Australien mit Teambesitzer Cecchinello (links) und Teammanager Dakota Mamola

Ob Alex Rins bei LCR-Honda in Thailand antreten kann, ist nach seinem Rückzug beim Australien-GP fraglich. Stefan Bradl und Iker Lecuona stehen als Ersatz nicht zur Verfügung.

Während in jenem Hospital in Melbourne, in dem 2018 schon der komplizierte Knöchelbruch von LCR-Honda-Pilot Cal Crutchlow kunstvoll zusammengeflickt wurde, am Samstag untersucht wurde, ob Alex Rins am kommenden Wochenende den Thailand-GP auf dem Chang International Circuit bestreiten kann, muss sich Honda voraussichtlich wieder einmal auf die Suche nach einem Ersatzfahrer für LCR machen.

Aber Stefan Bradl testet in dieser Woche in Jerez und Iker Lecuona nimmt von 27. bis 29. Oktober am Superbike-WM-Finale auf dem Circuito de Jerez teil. LCR-Honda hat also zwei Möglichkeiten: Entweder wird Rins nicht ersetzt, oder es muss wieder ein langsamer Ersatzfahrer wie Takuma Takahashi einspringen, der am Freitag in Misano bei LCR-Honda satte 5,040 Sekunden auf die Bestzeit verlor und wegen Überschreitung der 107-Prozent-Regel am Samstag nicht mehr teilnehmen durfte.

Stefan Bradl hat Rins bei LCR-Honda bisher in Assen/NL (Rang 13), Buddh/Indien (15.) und dann in Motegi/Japan (14.) ersetzt, wo er von HRC als Reservefahrer aufgeboten wurde und einsprang, nachdem der verletzte Rins (komplizierter Schien und Wadenbeinbruch am Samstag im Sprint in Mugello) wegen zu starker Schmerzen einpacken musste.

Rins bestritt dann zwei Wochen später den Indonesien-GP und fuhr auch am Freitag auf Phillip Island, als er mit Platz 12 bester Honda-Fahrer war. Aber dann wurden die Schmerzen wegen der locker gewordenen Schrauben wieder unerträglich. Er zog sich vor dem dritten Training am Samstag vom Australien Grand Prix zurück.

Das heisst: 2023 hat noch kein Grand Prix mit allen 22 Stammfahrern stattgefunden.

«Ich bin am Sonntagfrüh um 7 Uhr aus Melbourne zurückgekommen und wieder in München gelandet», berichtete Stefan Bradl gegenüber SPEEDWEEK.com. «Denn ich teste in dieser Woche am Dienstag und Mittwoch in Jerez und fliege heute nach Spanien. In Thailand kann ich also bei LCR nicht einspringen.»

Durch diesen Zeitplan von HRC konnte Bradl auch in Phillip Island für Samstag nicht mehr statt Rins antreten. «Es war von vornherein nie geplant, dass ich in Australien fahre», schilderte der Bayer. «Aber ich war als 'back up' für HRC dort.»

Für Buriram hätte Bradl sogar gewisse Streckenkenntnisse gehabt. «Ich bin dort 2017 in der Superbike-WM gemeinsam mit Nicky Hadyen im Honda-Werksteam gefahren», blickt der siebenfache GP-Sieger zurück.

LCR-Teamchef Lucio Cecchinello, der in Texas noch über den grandiosen GP-Sieg von Alex Rins (er gewann auf der Suzuki auch 2022 den Australien-GP) jubelte, ist durch das ewige Hin und Her von Rins und seinem Umfeld auch nicht gerade begeistert, wie in Phillip Island zu spüren war.

Rins flog nach einem ersten Check in Melbourne am Sonntag nach Madrid zurück. Nach Rücksprache mit seiner Ärztin wird er dann entscheiden, ob er nach Asien zurückkehrt. «Bei den Frakturen hat sich nichts verschoben», berichtete er.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Phillip Island (21.10.):

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 552 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.