Pecco Bagnaia: «Das war die einzige Option für Jorge»

MotoGP-WM-Leader Pecco Bagnaia spricht über seine Strategie im Rennen von Phillip Island und erzählt, welche Gedanken ihm durch den Kopf gingen, als sein WM-Rivale Jorge Martin wegzog.

Als beim Start des MotoGP-Hauptrennens auf Phillip Island die Lichter der Startampel erloschen, eilte Jorge Martin dem Feld davon. Der Prima-Pramac-Ducati-Pilot war auf den weichen Reifen unterwegs und wollte sich deshalb möglichst früh einen Vorsprung auf den Rest des Feldes verschaffen, wie auch Francesco «Pecco» Bagnaia wusste.

«Heute war es sehr wichtig, ruhig zu bleiben», erklärte der WM-Leader. «Als ich Jorge wegziehen sah, wusste ich, dass dies die einzige Option für ihn war, weil er den weichen Reifen gewählt hatte. Er musste sich ein Polster für die letzten Runden verschaffen», erzählte der Ducati-Werkspilot, der das Rennen auf Platz 2 hinter Sieger Johann Zarco beenden konnte.

«Ich sah, dass Brad versuchte, ihm zu folgen und da dachte ich mir, dass ich vielleicht doch etwas zu langsam bin», gestand der Italiener, der zu Beginn des Rennens hinter Brad Binder und Fabio Di Giannantonio auf der vierten Position unterwegs war. «Ich drehte dann etwas auf, doch nicht zu viel, denn ich wusste, dass der Medium-Hinterreifen stärker abbauen würde, wenn ich ihn nicht schonen würde», fügte er an.

Die Geduld zahlte sich aus. «Nach sieben, acht oder zehn Runden sah ich, dass der Vorsprung, den sich Brad und Jorge herausgefahren hatten, nicht mehr grösser wurde. Da wusste ich, dass ich in einer guten Position war. Ich dachte mir, dass ich beim Versuch, sie einzuholen, bloss keinen Crash verursachen durfte. Es war klar, dass sie sich ein Duell liefern würden und es dann einfacher sein würde, sie zu schnappen. Ich verfolgte eine ganz andere Rennstrategie als noch in Mandalika», berichtete Bagnaia, der Recht behielt.

In der letzten Runde zog er an Martin vorbei, der seinerseits bis auf den fünften Platz zurückfiel. Damit konnte der Ducati-Werksfahrer seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 27 Punkte vergrössern. «Ich wusste, dass ich auf meinen Hinterreifen achten und ruhig bleiben musste», fügte der 26-Jährige aus Turin an.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Phillip Island (21.10.):

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 552 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.