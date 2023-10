LCR verzichtet in Buriram auf Ersatzmann für Rins

Der Platz von Rins in der LCR-Castrol-Box wird in Thailand leer bleiben

Alex Rins, der weiter unter den Nachwirkungen seiner komplizierten Verletzung am rechten Bein leidet, verpasst den Thailand-GP am kommenden Wochenende. LCR bestätigte soeben, dass er nicht ersetzt wird.

Im Sprint von Mugello erlitt Alex Rins am 10. Juni einen zweifachen Schien- und Wadenbeinbruch. Auf Phillip Island musste er sein Comeback zuletzt wegen starker Schmerzen am Samstag erneut unterbrechen. Somit verpasste der 27-jährige Spanier in dieser Saison bereits neun Grands Prix (dazwischen steht ein neunter Rang vor eineinhalb Wochen in Indonesien zu Buche).

Nach einer Visite am gestrigen Dienstag in Madrid ist klar: Auch in Buriram wird das LCR Honda Castrol Team am kommenden Wochenende auf den Austin-Sieger verzichten müssen. Die Ärzte machten eine Hernie im Bereich des Wadenbeins als mögliche Ursache der Schmerzen aus. Rins unterzieht sich am Donnerstag einem kleinen Eingriff am rechten Bein, um den Heilungsprozess zu verbessern.

Das Honda-Kundenteam von Lucio Cecchinello wird beim Thailand-GP keinen Ersatz für den Katalanen aufbieten. Es sei zu kurzfristig, hieß es in der entsprechenden Mitteilung am Mittwoch.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Phillip Island (21.10.):

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 552 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.