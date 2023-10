Alex Rins bestätigt: Keine Teilnahme am Thailand-GP

Nach Rücksprache mit seinen Ärzten in Madrid steht fest: LCR-Honda-Pilot Alex Rins wird am kommenden Wochenende in Buriram fehlen und unterzieht sich stattdessen einem kleinen Eingriff.

Am 10. Juni kam Alex Rins im Sprint des Italien-GP in der schnellen Arrabbiata 1 (Kurve 8 des Mugello Circuits) schwer zu Sturz. Dabei erlitt er ein zweifach gebrochenes Schienbein und ein ebenfalls zweifach gebrochenes Wadenbein. Zwei Operationen in Florenz und Madrid und insgesamt 16 Tage Krankenhausaufenthalt waren in der Folge nötig.

Besonders Nervenschmerzen machten dem 27-jährigen Spanier schwer zu schaffen, sein Comeback musste deshalb mehrfach aufgeschoben werden. Beim Japan-GP startete der LCR-Fahrer Ende September einen Versuch, seine RC213V musste er nach den Freitag-Trainings aber an Stefan Bradl übergeben. Zwei Wochen später brachte Rins beim Indonesien-GP nach viermonatiger Verletzungspause erstmals wieder ein Rennwochenende zu Ende und wurde dafür in einem ausfallreichen GP-Rennen mit Rang 9 belohnt.

In Australien waren die Schmerzen am vergangenen Wochenende jedoch einmal mehr zu stark, am Samstag ging Rins nicht mehr auf den Phillip Island Grand Prix Circuit. Stattdessen unterzog er sich in Melbourne einer Untersuchung. Es habe sich zumindest nichts verschoben, berichtete er anschließend erleichtert. Um den Problemen auf den Grund zu gehen und mit seinen Ärzten Rücksprache zu halten, trat er aber am Sonntag die Heimreise nach Spanien an.

Am Dienstag stand in Madrid die nächste Kontrolle an. Über seine Social-Media-Kanäle teilte der Austin-Sieger daraufhin mit: «Ich bin nach der Visite glücklich. Die Verletzung entwickelt sich weiterhin positiv. Wir haben die Ursache für die Schmerzen identifiziert und werden einen kleinen Eingriff vornehmen, um sie zu lindern. Ich werde in Thailand nicht dabei sein, aber wir arbeiten weiter auf eine volle Genesung hin.»

Auch beim viertletzten Grand Prix der Saison erleben wir also kein GP-Rennen mit allen 22 MotoGP-Stammfahrern im Grid.

Ob und wie Rins in Buriram ersetzt werden soll, teilte das LCR Honda Castrol Team noch nicht mit. Fakt ist: Weder Stefan Bradl (Tests in Jerez) noch Iker Lecuona (Superbike-WM-Finale in Jerez) stehen zur Verfügung.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Phillip Island (21.10.):

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 552 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.