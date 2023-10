Marco Bezzecchi: «Meiner Schulter geht es besser»

Marco Bezzecchi gönnte sich in den Tagen seit dem Rennen in Phillip Island etwas Ruhe

Marco Bezzecchi nutzte die Tage nach dem Rennen auf Phillip Island, um seine rechte Schulter zu schonen. Der Ducati-Pilot aus dem Mooney VR46-Team kann es kaum erwarten, wieder auf die Strecke zu gehen.

Obwohl Marco Bezzecchi im Rennen auf Phillip Island noch nicht ganz fit war, schaffte er es auf den sechsten Platz. Der Ducati-GP22-Pilot aus dem Mooney VR46-Team hatte sich am 7. Oktober am rechten Schlüsselbein operieren lassen müssen, weil er sich beim Training auf der Motor Ranch in Tavullia verletzt hatte.

Für den WM-Dritten war die wetterbedingte Absage des Sprints am Sonntag ein Glück, denn so konnte er seine Schulter noch etwas schonen. Die Tage seit dem Rennen nutzte er denn auch, um seine Kräfte für das anstehende Rennwochenende in Thailand zu sammeln. In Buriram konnte der 24-Jährige aus Rimini im vergangenen Jahr seine erste MotoGP-Pole bejubeln.

«Doch im Rennen hatte ich Mühe, denn ich fuhr zum ersten Mal auf nasser Bahn», erinnert sich Bezzecchi. «Insgesamt hatte ich aber ein gutes Gefühl», ergänzt er, und beteuert: «Ich kann es kaum erwarten, wieder auf die Strecke zu gehen, denn meiner Schulter geht es besser.»

Und der Schützling von Valentino Rossi erklärt: «Ich habe die Tage seit Phillip Island genutzt, um mich auszuruhen und zu erholen, damit ich bestmöglich auf das Rennwochenende hier vorbereitet bin. Es wird ein anstrengendes Rennen, denn die Temperaturen sind hoch, und das Wetter scheint in dieser Woche auch unbeständig zu sein.»

Auch sein Teamkollege Luca Marini freut sich auf das Kräftemessen in Thailand. «Ich mag die Strecke in Buriram sehr gerne, denn ich war da immer schnell unterwegs. In diesem Jahr kommt zu den schwierigen Temperaturen auch noch das Wetter hinzu, das für Überraschungen sorgen könnte. Wir werden sehen, wie es wird. Im vergangenen Jahr war ich bei allen Bedingungen schnell.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Phillip Island (21.10.):

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 552 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.