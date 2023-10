Fabio Quartararo: «Hoffentlich wird Rins ganz gesund»

Fabio Quartararo rechnet in Thailand mit einem Top-Ergebnis, «wenn wir direkt ins Q2 kommen». Und er macht sich Sorgen um die Genesung seines künftigen Teamkollegen Alex Rins.

Fabio Quartararo kam als WM-Zehnter nach Thailand. Jack Miller liegt 10 Punkte vor ihm, Alex Márquez 19 Punkte hinter ihm. Nach den dritten Plätzen bei den Grand Prix in Japan und Indonesien sammelte der Franzose mit Platz 14 in Phillip Island nur zwei Punkte ein. Nach dem Gesetz der Serie müsste jetzt in Buriram für den Yamaha-Star wieder ein Podestplatz abzuholen sein.

«Im Moment fühle ich mich wirklich gut, das Wetter ist schön», stellte Quartararo am Donnerstag beim Thailand-GP fest. «Hoffentlich bleibt das für das ganze Wochenende so. Ich glaube zwar nicht dran, aber ich hoffe es…» Die Vorhersagen kündigen jedenfalls sehr wechselhaftes Wetter an, es muss täglich abwechselnd mit Regenschauern und Sonne gerechnet werden.

«Normalerwiese hatte ich zuletzt immer ein gutes und dann ein schlechtes Wochenende», grübelte Fabio. «Jetzt sollte wieder ein Top-Resultat fällig werden. Wir müssen auf jeden Fall positiv bleiben. Für mich ist wichtig, dass wir am Freitag den Einzug ins Q2 schaffen, denn wir brauchen einen guten Startplatz. Das ist mein vorrangiges Ziel. Immer wenn wir in einer der ersten drei Startreihen waren, haben wir ein großartiges Rennen gezeigt.»

Fabio Quartararo ging beim Thailand-GP 2022 im Regen leer aus. «Wir haben hier einen Hinterreifen mit einer weicheren Karkasse, hoffentlich kommt uns diese Konstruktion entgegen», erklärte der MotoGP-Weltmeister von 2021 und elffache MotoGP-Sieger. «Wenn wir viel Grip haben, hilft uns das. In Mandalika hatten wir den besten Grip und die weichere Karkasse. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Grip auch hier richtig ausgezeichnet. Dazu haben wir eine weichere Karkasse, deshalb sollten wir gut abschneiden. Doch im Gegensatz zu Mandalika haben wir hier drei recht lange Geraden, das erschwert unsere Aufgabe.»

Die Yamaha-Bilanz in Buriram: Viñales schaffte 2018 und 2019 zwei dritte Plätze, Quartararo gelang 2019 Platz 2. Er startete damals von der Pole-Position.

Zum WM-Fight zwischen Bagnaia und Martin will «El Diablo» kein Urteil abgeben. «Das ist nicht mein Business. Es wird unterhaltsam; das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich will mich nicht auf die Seite irgendeines Teams schlagen. Beide Fahrer zeigen sehr gute Leistungen, es macht Freude ihnen zuzusehen. Hoffentlich entscheidet sich die WM erst in Valencia.»

Macht sich Fabio Sorgen, weil Alex Rins auch viereinhalb Monate nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch nicht einsatzfähig ist und womöglich bei den Yamaha-Wintertests keine große Hilfe sein wird? Und ein Kundenteam existiert bei Yamaha auch nicht mehr.

«Zuerst einmal muss ich sagen, die Gesundheit ist wichtiger als das Motorrad», stellte Quartararo fest. «Deshalb wünsche ich ihm, dass er seine Beinverletzung zu 100 Prozent ausheilen kann. Ich weiß nicht genau, wie schlimm es um die Verletzung von Alex steht. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es keinen Sinn macht, wenn man zu früh zurückkommt. Wenn Alex Ende November am Valencia-Test nicht teilnehmen kann, wird das kein massiver Rückschlag sein. Das Wichtigste für ihn und für Yamaha wird sein, dass er zu 100 Prozent gesund wird.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Phillip Island (21.10.):

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 552 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.