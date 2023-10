Buriram Q2: Jorge Martin dominiert – 8. Marc Márquez

Jorge Martin: 4. Pole in den letzten vier Grand Prix in Thailand

Jorge Martin zeigte sich wieder in Topform

Das zweite Qualifying in Thailand brachte eine weitere Pole-Position für Jorge Martin. Platz 2 für Luca Marini, Aleix Espargaró steht ebenfalls in Reihe 1.

Im Qualifying-2 beim Thailand-GP sicherte sich Marco Bezzecchi in seiner ersten fliegenden Runde mit 1:30,114 min die erste Bestzeit vor Brad Binder und Fabio Quartararo. Für Ducati ging es darum, die Erfolgsserie an Pole-Positions beizubehalten, denn seit dem Jerez-GP 2023 stand immer eine Desmosedici auf dem besten Startplatz. Beim Spanien-GP hatte sich Aleix Espargaró die beste Grid Position gesichert.

Marco Bezzecchi steigerte sich dann auf 1:29,491 min, Brad Binder (Red Bull-KTM) lag als Zweiter 0,208 sec dahinter. Nachher brauste Jorge Martin mit 1:29,491 min auf Platz 1, dabei wurde er sogar von Aleix Espargaró in der Zielkurve etwas aufgehalten.

Alex und Marc Márquez verzichteten nach dem Umweg über Q1 auf den ersten Run.

Inzwischen stellte sich heraus: Repsol-Honda hatte extra einen Mann an die Boxenmauer bei Gresini Ducati und Red Bull KTM geschickt, um zu beobachten, wann dort die Stars im Q1 losfahren. Dann hatte er die Info per Funk an die Repsol-Crew weitergegeben.

Wie tief ist diese ruhmreiche Mannschaft gesunken? Klar, verboten sind solche Manöver nicht. Aber manche Beobachter fühlten sich bei der Startnummer 93 an seine Aktionen von Sepang 2015 und Las Termas 2018 (vier Penaltys in 40 Minuten) zurückversetzt.

90 Sekunden vor dem Finish lag immer noch Mooney VR46-Ducati-Pilot Marco Bezzecchi mit 1:29,483 min vor Jorge Martin (+ 0,008 sec) an der Spitze. 3. Binder. 4. Bagnaia. 5. Alex Márquez vor Aleix Espargaró.

Pecco Bagnaia musste in der letzten Runde einen Umweg fahren, weil Aleix Espargaró ins Kiesbett ausritt.

Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin wird heute um den fünften Sieg im Sprint in Serie kämpfen, er hat sich hier im Finish die vierte Pole-Position in den letzten sechs Grand Prix gesichert. Marco Bezzecchi gelang es nicht, seine Buriram-Pole von 2022 zu wiederholen.

Und Aleix Espargaró (Aprilia) sicherte sich zum vierten Mal in diesem Jahr einen Platz in der ersten Startreihe.

«Ich habe diese Zeit nicht erwartet, das war eine Überraschung. Und ich bin auch für den Sprint und morgen zuversichtlich, denn wir sind auch mit gebrauchten Reifen schnell», merkte Jorge Martin an, der in der WM jetzt 27 Punkte hinter Leader Pecco Bagnaia liegt.

Nicht verpassen: Das Sprint Race über 13 Runden beginnt heute um 10 Uhr MESZ.

Der Start ist für 15 Uhr Ortszeit festgelegt. Für 16 Uhr sind Regenschauer und Gewitter angesagt.

Ergebnis Q2 Buriram, 28.10.2023

1. Martin, Ducati, 1:29,287 min

2. Marini, Ducati, + 0,138 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,174

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,196

5. Binder, KTM, + 0,209

6. Bagnaia, Ducati, + 0,240

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,313

8. Marc Márquez, Honda, + 0,335

9. Viñales, Aprilia, + 0,414

10. Quartararo, Yamaha, + 0,420

11. Zarco, Ducati, + 0,636

12. Augusto Fernández, KTM, + 0,790

Die restlichen Startplätze:

13. Di Giannantonio, Ducati

14. Raúl Fernández, Aprilia

15. Jack Miller, KTM

16. Nakagami, Honda

17. Pol Espargaró, KTM

18. Morbidelli, Yamaha

19. Mir, Honda

20. Oliveira, Aprilia

21. Bastianini, Ducati