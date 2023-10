Jorge Martin (1.): Durch schwierige Momente gestärkt

Pramac-Ducati-Star Jorge Martin setzte mit seinem Sieg im Hauptrennen von Buriram ein Statement im MotoGP-Titelkampf - neben seinem Moto3-Titelgewinn sei es das beste Rennen seines Lebens gewesen.

Wie sehr er den nicht aufgegangenen Reifenpoker auf Phillip Island noch im Hinterkopf hatte, war bei Jorge Martin an diesem Wochenende in Buriram zwischen den Zeilen immer wieder herauszuhören. Umso größer war die Freude und die Erleichterung nach einer taktischen Meisterleistung im 26-Runden-Rennen auf dem Chang International Circuit: Der Pole-Setter übernahm vom Start weg die Führung, bewies Geschick im Reifenmanagement und setzte sich in atemberaubenden letzten Runden gegen Red Bull-KTM-Ass Brad Binder und vor allem seinen Ducati-Markenkollegen und Titelrivalen Pecco Bagnaia durch.

Auch wenn Bagnaia wegen eines «track limits»-Vergehen von Binder in der letzten Runde noch auf den zweiten Platz vorrückte und somit nur fünf Punkte im WM-Kampf verlor, so ist Martins Sieg vor allem wegen der Art und Weise, auf die er ihn eingefahren hat, wohl der bisher wichtigste Erfolg seiner MotoGP-Karriere.

«Ja», pflichtete der 25-jährige Madrilene, Moto3-Weltmeister von 2018, bei. «Es ist schwierig, etwas zum heutigen Rennen zu sagen. Ich glaube, abgesehen von dem Moto3-Rennen in Malaysia, bei dem ich den Titel geholt habe, ist es das beste Rennen meines Lebens. Denn ich glaube, dass ich heute nicht stärker war als sie. Ich habe aber all meine Erfahrung und alle Mittel, die ich zur Verfügung hatte, genutzt, um heute zu gewinnen. Brad ist auf der Bremse super-stark, ich konnte aber zurückschlagen, auch gegen Pecco. Ich glaube, dass es heute viel um das Mentale gegangen ist, und mir ist es gelungen, diesen Millimeter Reifen für die letzte Runde übrig zu haben, um noch einmal wie im Qualifying zu pushen.»

«Es ist ein großartiges Gefühl. Es ist, glaube ich, ein richtiger Faustschlag auf den Tisch, um den Leuten zu zeigen, dass ich im Fight gewinnen kann», sprach das Selbstbewusstsein aus dem Sieger des Thailand-GP.

Sprintsiege feierte der «Martinator zuletzt fünf in Folge, aber in den Hauptrennen ließ er in Mandalika (in Führung liegend gestürzt) und auf Phillip Island (in der letzten Runde mit dem Soft-Reifen auf den fünften Platz durchgereicht) viele Punkte liegen.

«Die schwierigen Momente sind super-hart», räumte der Spanier rückblickend ein. «Es ist wirklich schwierig, sich wieder aufzurichten und die Motivation zu finden. Mit Sicherheit haben mich diese schwierigen Momente aber stärker gemacht. Ich habe heute meine Strategie geändert. Anstatt in den ersten zehn Runden wie verrückt zu pushen, habe ich versucht, einfach diese ein bis zwei Zehntelsekunden Vorsprung auf den Zweiten zu halten und den Reifen zu schonen. Als ich gesehen habe, dass noch zwölf Runden zu fahren waren, habe ich versucht zu pushen. Ich habe jedoch gemerkt, dass ich nicht wegfahren konnte, und mir gedacht, dass heute vielleicht auch ein dritter Platz eine gute Platzierung sein könnte. Als mich Brad überholt hat, habe ich aber gesehen, dass er seinen Reifen schon stark abgenutzt hatte. Ich war also stärker, konnte ihn wieder überholen und wie verrückt pushen, um heute zu gewinnen.»

«Ich bin so, so glücklich und freue mich jetzt darauf, ein bisschen abzuschalten», verwies der WM-Zweite auf das rennfreie Wochenende. «Diese drei Rennwochenende waren hart und mental super-schwierig. Unter dieser Hitze habe ich auch ziemlich gelitten. Hoffentlich kann ich für Malaysia und Doha die Energie wieder sammeln.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

– Viñales, Aprilia, 3 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 14 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 20 Runden zurück



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (2. Reifendruck-Vergehen der Saison)

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 33 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 389 Punkte. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249.