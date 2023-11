LCR-Honda: In Sepang mit Lecuona statt Bradl

Weil Alex Rins empfohlen wurde, wegen seiner schlecht verheilten Brüche 2023 nicht mehr zu fahren, springt Superbike-Pilot Iker Lecuona bei LCR in Malaysia ein.

Die Geduld von LCR-Honda-Teammanager Lucio Cecchinello wurde im Laufe dieses Jahres schon mehrmals heftig auf die Probe gestellt. Zuerst stellte sich schon bei den Wintertests mit Alex Rins und Taka Nakagami heraus, dass auch die 2023-Version der Honda RC213V nicht konkurrenzfähig ist.

Danach gewann Alex Rins zwar trotzdem den Texas-GP. Aber Honda lieferte ihm zuerst die versprochenen Technik-Updates nicht, dann bekam er beim Mugello-GP (9. bis 11. Juni) keines der fünf Kalex-Chassis zum Probieren, die Márquez und Rins schon am 1. Mai beim Montag-Test in Jerez ausprobiert hatten. Marc Márquez setzte es dann in Le Mans ein und lobte den geringeren Reifenverschleiss im Volldistanz-Rennen.

Alex Rins zog sich im Mugello-Sprint einen extrem komplizierten Schien- und Wadenbeinbruch zu, der zwei Operationen und eine monatelange Pause nach sich zog.

Nach gescheiterten Comeback-Versuchen in Japan (Stefan Bradl sprang dann nach dem Freitag-Training ein) trat Rins auch in Australien an, packte aber nach dem Freitag-Training wegen zu starker Schmerzen ein. Diesmal konnte Stefan Bradl nicht einspringen, weil er am Samstag heimfliegen musste, um am folgenden Dienstag und Mittwoch in Jerez testen zu können.

Lucio Cecchinello ärgerte sich dann, weil er in Thailand wie schon im Juni in Deutschland keinen Ersatzfahrer zur Verfügung hatte. In Misano hatte ihm HRC den 34-jährigen Takumi Takahashi in die Box geschickt, der vier Jahre lang kein MotoGP-Motorrad bewegt hatte und im ersten Training am Freitag 5,985 sec verlor.

Am Samstag verbannte die Race Direction den Japaner wegen Zeitüberschreitung von der GP-Piste in Santamonica.

Aber Lecuona stand wegen seiner Superbike-Verpflichtungen damals nicht zur Verfügung, Stefan Bradl trat in Misano mit einer Wildcard an.

Während Lecuona 2023 bei seinen fünf MotoGP-Rennen (3x bei Repsol, 2x bei LCR) nie gepunktet hat, fuhr Stefan Bradl in diesem Jahr bei allen drei LCR-Einsätzen (Assen, Indien und Motegi) am Sonntag in die Top-15.

Trotzdem haben die HRC-Manager für den kommenden GP von Malaysia (10. bis 12.11.) wieder Iker Lecuona als Rins-Ersatz bei LCR nominiert. Er wird auch eine Woche später in Doha für LCR fahren. Ob Rins in Valencia (26.11.) zurückkehrt, damit er dann am Dienstag dort erstmals die Yamaha testen kann, ist fraglich.

Aber auch Stefan Bradl wird in Sepang vor Ort sein. «Ich bin als Experte für ServusTV in Malaysia», berichtete der 33-jährige Bayer.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

– Viñales, Aprilia, 3 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 14 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 20 Runden zurück



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (2. Reifendruck-Vergehen der Saison)

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 33 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 389 Punkte. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 589 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 570 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.