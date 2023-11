Pit Beirer (KTM): «Sind stolz auf unsere Performance»

«Wir sind erst sieben Jahre dabei, aber inzwischen der stärkste Herausforderer für die Ducati-Mannschaft», lautet die Bilanz von KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer.

«Wir werden Ducati angreifen», versicherte KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer (51) am Samstag nach dem Volldistanz-Rennen von Phillip Island/Australien im Interview mit SPEEDWEEK.com. Dort hatte Brad Binder im Finish den zweiten Platz nach einem Angriff von Johan Zarco verloren, er fiel auf Platz 5 zurück und erkämpfte im Finish noch Rang 4. In Buriram/Thailand forderte Binder die Ducati-Armada tatsächlich wieder tapfer heraus. Er sicherte sich im Sprint den zweiten Platz und am Sonntag den dritten, wobei er Platz 2 nur wegen eines ‘track Limits»-Vergehens an WM-Leader Pecco Bagnaia verlor.

Ducati dominiert zwar wie im Vorjahr und hat 2023 schon 14 von 17 MotoGP-Siegen und dazu 15 Pole-Positions eingesammelt. Brad Binder liegt drei Grand Prix vor Schluss auf dem sicheren vierten WM-Rang. KTM hat sich fix auf Rang 2 der Konstrukteurs-WM hinter Ducati eingenistet; in der Team-WM haben es sich die Österreicher mit dem Red Bull KTM Factory Team (Binder, Miller) immerhin auf Platz 4 hinter Pramac, Mooney VR46 und Ducati Lenovo vor Aprilia Racing gemütlich gemacht.

Außerdem hat KTM mit Miguel Oliveira fünf und mit Brad Binder bisher zwei MotoGP-Triumphe gefeiert.

«Wir haben nicht alle Ziele erreicht, aber wir sind trotzdem stolz auf unsere Performance. Denn wir sind erst 2017 in die MotoGP eingestiegen und sind inzwischen der stärkste Herausforderer für die Ducati-Mannschaft; das traue ich mich auszusprechen. Sie legen die ‘benchmark’ vor, Chapeau! Da sie acht Fahrer haben, müssen die Gegner verdammt stark fahren, wenn sie aufs Podium oder in die Nähe des Podiums kommen wollen. Wir sind in den Übersee-Rennen manchmal knapp am Podest gescheitert, jetzt hat es in Thailand geklappt. Deshalb sind wir auch verdient Zweiter im Marken-Ranking. Darauf sind wir stolz, denn es sind namhafte Werke mit am Start.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

– Viñales, Aprilia, 3 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 14 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 20 Runden zurück



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (2. Reifendruck-Vergehen der Saison)

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 33 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 389 Punkte. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 589 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 570 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.