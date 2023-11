Alex Márquez: «Wir wissen, dass wir schnell sind»

Gresini-Ducati-Pilot Alex Márquez stürzte im GP von Thailand. Dennoch blickt der 27-Jährige mit Zuversicht auf die nächste WM-Runde in Malaysia. Auch sein Teamkollege Fabio Di Giannantonio ist optimistisch.

Insgesamt neun Punkte durfte das Gresini Racing MotoGP Team in Thailand bejubeln. Zwei davon sammelte Alex Márquez im Sprint. Im GP stürzte der Bruder von MotoGP-Superstar Marc Márquez. Sein Teamkollege Fabio Di Giannantonio ging im Sprint leer aus, weil ihn die Kupplung seiner Desmosedici GP 22 in Stich liess. Im GP sorgte er für Wiedergutmachung und holte als Neunter sieben WM-Zähler.

Beide Gresini-Ducati-Piloten blicken zuversichtlich auf die nächste WM-Runde in Malaysia. Alex Márquez, der sich in Indien bei einem Sturz im Q1 drei Rippenbrüche zugezogen hatte, erklärt zunächst rückblickend: «Die Wochenenden in Australien und Thailand waren angesichts der Verletzung, die ich mir in Indien zugezogen habe, sehr positiv.»

Und zum anstehenden Kräftemessen auf dem Sepang International Circuit sagt der aktuelle WM-Elfte: «Beim Vorsaison-Test in Sepang haben wir ein paar Anpassungen an der Abstimmung vorgenommen, die hilfreich für mich waren. Wir wissen, dass wir schnell sind, dennoch müssen wir noch etwas Detailarbeit leisten.»

«Es ist aber schon sehr gut, dass ich in Malaysia wieder ganz fit antreten kann. Wir müssen die Saison gut abschliessen, deshalb werden wir auch bei den darauffolgenden Rennwochenenden in Katar und Valencia konstante Ergebnisse einfahren müssen», fügt der 27-jährige Spanier kämpferisch an.

Di Giannantonio, der in der WM gleich hinter seinem Teamkollegen auf Position 12 liegt, stimmt ihm zu: «Wir waren zuletzt sicherlich gut in Form, sowohl was die Ergebnisse als auch das Gefühl für das Bike angeht. Ich konnte stetig zulegen und sehe keinen Grund, warum das jetzt aufhören sollte. Es stehen immer noch drei WM-Runden auf dem Programm, die auf sehr unterschiedlichen Strecken ausgetragen werden, die ich alle mag. Wir werden weiter hart arbeiten, um die Saison mit guten Ergebnissen zu beenden.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

– Viñales, Aprilia, 3 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 14 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 20 Runden zurück



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (2. Reifendruck-Vergehen der Saison)

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 33 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 389 Punkte. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 589 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 570 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.