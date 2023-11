Pol Espargaró über Sepang: «Ein schwieriges Pflaster»

GASGAS-Tech3-Pilot Pol Espargaró kreuzte die Ziellinie im Thailand-GP als Letzter. Auch beim anstehenden Rennwochenende auf dem Sepang International Circuit erwartet der Spanier keine Wunder.

Die Folgen des schweren Portugal-Crashs, den Pol Espargaró Ende März erlitten hat, waren auch beim jüngsten GP in Thailand spürbar. Der Spanier aus dem GASGAS Factory Racing Tech3 Team schilderte bereits vor dem Start des Rennwochenendes: «Ich habe seit dem Portugal-Crash eine Fehlfunktion in meinem Körper; manche Nerven aktivieren gewisse Muskeln zum falschen Zeitpunkt.»

«Die Muskeln erholen sich dann nicht sehr rasch, besonders auf meiner linken Körperhälfte. Teilweise treten dann auch Schmerzen zutage. Ich bin verspannt, die linke Schulter ist höher als die rechte. Das ist klar sichtbar und wird vom Nacken und vom Schulterblatt verursacht. Die Hitze verstärkt diese Probleme», klagte der 32-Jährige, der 2024 bei der Pierer-Gruppe in die Rolle des Test- und Ersatzfahrers schlüpfen wird.

Der jüngere der beiden Espargaró-Brüder weiss: Auch in Malaysia erwartet ihn ein schwieriger Einsatz. Er sagt zum anstehenden Kräftemessen in Sepang, das die letzte Phase der Saison mit drei WM-Runden an drei aufeinanderfolgenden Rennwochenenden einläutet: «Nach drei Rennen in Folge hat die Woche zuhause wirklich gut getan.»

«Die Events Indonesien und Thailand waren wegen der hohen Temperaturen eine echte Herausforderung. Und durch meine körperliche Verfassung bekam ich diese noch stärker zu spüren. Ich weiss, dass auch Malaysia hart werden wird, auch wenn ich hoffe, mich durch die einwöchige Rennpause besser zu fühlen», fügt Pol an.

«Sepang war immer ein schwieriges Pflaster für mich, aber ich war dort im Winter bei den Tests sehr konkurrenzfähig. Allerdings hat sich das Bike seither stark verändert, deshalb kann ich nicht wirklich sagen, was mich erwartet. Wie auch immer, es stehen noch drei Wochenenden auf dem Programm, bevor diese spezielle Saison zu Ende geht, und ich hoffe, dass ich bei allen verbleibenden Rennen meinen Spass auf dem Bike haben werde», erklärt der Moto2-Weltmeister von 2013 daraufhin.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (2. Reifendruck-Vergehen der Saison)

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

MotoGP-WM-Stand nach 33 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 389 Punkte. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 589 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 570 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.