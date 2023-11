Miguel Oliveira (Aprilia): «Das wird nicht einfach»

Miguel Oliveira fühlte sich während der Testfahrten in Malaysia gleich wohl auf seiner Aprilia. Nun kehrt der MotoGP-Zirkus auf den Sepang-Rundkurs zurück. Und der Portugiese hofft auf ein gutes Wochenende.

Beim jüngsten Kräftemessen in Thailand ging Miguel Oliveira leer aus. Der Aprilia-Pilot aus dem CryptoDATA RNF MotoGP Team, der am Montag zum zweiten Mal Vater geworden ist, beendete den Sprint als Sechzehnter, im Grand Prix kam er nicht weit, in der siebten Runde zwang ihn der qualmende Motor seiner Aprilia zur Rennaufgabe.

Nun steht mit der WM-Runde auf dem Sepang International Circuit das Heimrennen für sein Team an und Oliveira hofft, in Malaysia das gute Gefühl zu finden, das er schon während der Testfahrten hatte. «Wenn ich an den Test denke, dann erinnere ich mich an das gute Feeling, das ich noch hatte, als das Bike noch sehr neu für uns war. Ich hoffe, dass wir an diesem Wochenende wieder da stehen werden, wo wir hingehören.»

«Ich weiss aber, dass das nicht einfach wird», fügte der 28-Jährige aus Portugal an. Immerhin konnte er in Thailand trotz der bescheidenen Ergebnisse auch ein paar Fortschritte machen, tröstete er sich. «In Buriram haben wir uns in die richtige Richtung bewegt, wir bleiben also fokussiert», erklärte der aktuelle WM-Fünfzehnte.

Sein Teamkollege Raúl Fernández, der mit Platz 15 in Thailand immerhin einen WM-Punkt sammeln konnte, erklärte: «Ich komme mit einem sehr guten Gefühl nach Malaysia, in den vergangenen beiden Rennen fühlte ich mich stark. So soll es nun weitergehen, ich will zeigen, dass wir nun in der Lage sind, mit den Top-6 oder Top-7 mitzuhalten.»

«Genau das ist unser Ziel für die letzten WM-Runden, wir wollen konstant zu dieser Gruppe gehören und bereit sein für das nächste Jahr. Es ist für mich und auch für jeden im Team wichtig, dass wir in den letzten Rennen der Saison anständige Ergebnisse erzielen», betonte der 23-jährige Spanier.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

– Viñales, Aprilia, 3 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 14 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 20 Runden zurück



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (2. Reifendruck-Vergehen der Saison)

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 33 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 389 Punkte. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 589 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 570 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.