Stallorder bei Ducati? «Der Beste muss siegen»

Jorge Martin hat 2023 schon sieben Sprint-Siege und vier GP-Siege erobert. Deshalb sagt Rennchef Gigi Dall’Igna zu den Stallorder-Gerüchten zugunsten von Bagnaia nur: «Das ist völliger Unsinn.»

Da in der Sozialen Medien heute jeder Mensch irgendwelche Behauptungen und Meinungen in den Raum stellen kann, die oft mit der Wahrheit nicht die geringste Bewandtnis haben, hat sich in den letzten Tagen das Gerücht verbreitet, die Verantwortlichen von Ducati Corse würden auf keinen Fall zulassen, dass WM-Leader und Weltmeister Pecco Bagnaia auf der bei Lenovo Ducati von Jorge Martin auf der Werks-Ducati den Pramac-Kundenteams entthront werde. Es werde rechtzeitig eine entsprechende Stallorder verordnet werden, wurde mancherorts gemutmasst.

SPEEDWEEK.com nutzte die Gelegenheit und erkundigte sich in Sepang bei Gigi Dall’Igna, dem General Manager von Ducati Corse, nach dem Stand der Dinge.

Gigi, seit der Einführung der MotoGP-Viertakt-Ära 2002 ist noch nie ein Fahrer aus einem Kundenteam Weltmeister geworden. Wird Ducati Corse zulassen, dass Bagnaia von einem Fahrer aus einem Satellitenteam besiegt wird? Oder wird tatsächlich mit einer Stallorder eingegriffen?

Das ist völliger Unsinn; so ein Mist. Diese Gerüchte machen absolut keinen Sinn. Denn auch Martin ist bei Ducati unter Vertrag. Deshalb möchten wir ihm das beste Material geben und ihn bestmöglich unterstützen – wie bisher.

Aber beim Sieg von Pecco Bagnaia in Mandalika, nach vier sieglosen Grand Prix, kannte der Jubel in der Lenovo-Box keine Grenzen. Bei Erfolgen von Jorge Martin wird verhaltener gejubelt.

Ja, natürlich freuen wir uns sehr über Erfolge des Werksteams; am Ende wollen wir unseren Sponsoren etwas bieten. Aber der Beste muss gewinnen!

Das sind die einzigen Worte, die ich zu diesem Thema verlieren möchte.

Es wäre eine andere Situation, wenn der WM-Gegner auf einem anderen Fabrikat sitzen würde. Denn 2017 habt ihr in Sepang dem führenden Jorge Lorenzo das Boxensignal «Mapping 8» gezeigt. Das war der Geheimcode für: «Lass’ Dovi gewinnen.» So wurde die Titelentscheidung gegen Marc Márquez (Honda) zumindest bis zum Finale in Valencia vertagt.

Genau. Absolut, ja. Wenn wir gegen einen Fahrer eines anderen Herstellers kämpfen würden, könnten wir uns sicher Gedanken über so eine Strategie machen.

Aber jetzt ist die Geschichte komplett anders als 2017.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

– Viñales, Aprilia, 3 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 14 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 20 Runden zurück



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (2. Reifendruck-Vergehen der Saison)

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 33 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 389 Punkte. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 589 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 570 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.