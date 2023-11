Fabio Quartararo: «Concessions? Wir nehmen alles…»

Fabio Quartararo in Sepang: Darf er hier im Februar sechs Tage lang testen?

Fabio Quartararo war nach dem siebten Platz am Freitag in Sepang gut gelaunt. Diese Fröhlichkeit strahlte er auch aus, als er erstmals über seine Ideen für neue «concessions» für die Japaner sprach.

Wie Honda-Testfahrer Stefan Bradl macht sich auch Fabio Quartararo starke Hoffnungen auf neue «concessions» für die Saison 2024, damit Yamaha gemeinsam mit Honda den technischen Rückstand auf die europäischen Hersteller schneller aufholen kann. Aber bisher gibt es keine verbindlichen Zugeständnisse.

Überlegt wird von der Dorna und den europäischen Werken, den unter die Räder gekommenen Japanern ein zusätzliches Aero-Update (also drei statt zwei pro Saison und Fahrer) zu gewähren, eventuell eine zusätzliche Teststrecke (vier statt drei), mehr Testreifen (bisher sind nur 200 erlaubt) und eventuell mehr Testtage für die Stammfahrer. Auch eine Teilnahme von Honda und Yamaha beim dreitägigem Shakedown-Test in Sepang Anfang Februar, an dem normal nur die Rookies und die Testfahrer teilnehmen dürfen, wird besprochen.

Fabio, welche Erwartungen hast du an die neuen Concessions für die japanischen Hersteller?

Was ich mir wünsche? Dass die Motorenentwicklung bei uns nicht nach dem ersten Grand Prix eingefroren wird. Das gab es ja in der Vergangenheit, oder?

Ich weiß nicht genau, was machbar sein wird. Wir müssen erforschen, was Yamaha wirklich braucht.

Mehr Testtage wären wünschenswert. Ich weiß nicht, ob sie uns zum Beispiel sechs Tage in Malaysia fahren lassen.

Es wäre auch gut, wenn wir mehr Motoren pro Saison einsetzen könnten. Das wäre sicher hilfreich.

Meinst du mehr Motoren oder unterschiedliche Upgrades bei den homologierten «specifications»?

Ja, unterschiedliche «specifications».

Auch von drei statt zwei Aero-Upgrades ist die Rede?

Alles. Wir wollen alles. (Er lacht herzlich).

Was immer wir kriegen können, werden wir nehmen… Es ist immer besser mehr zu haben als zu wenig.

MotoGP-Ergebnis Zeittraining, Sepang (10.11.):

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57,823 min

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Bautista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

MotoGP-Ergebnis FP1, Sepang (10.11.):

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, +1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780

Moto2 kombinierte Zeiten nach FP2, Sepang (10.11.):

1. Ogura, Kalex, 2:06,093 min

2. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090 sec

3. Canet, Kalex, + 0,100

4. Dixon, Kalex, + 0,150

5. Acosta, Kalex, + 0,196

6. Ramirez, Kalex, + 0,506

7. Garcia, Kalex, + 0,604

8. Foggia, Kalex, + 0,655

9. Roberts, Kalex, + 0,667

10. Arenas, Kalex, + 0,692

11. Alcoba, Kalex, + 0,711

12. Lopez, Boscoscuro, + 0,729

13. Vietti, Kalex, + 0,856

14. Guevara, Kalex, + 0,889



Ferner:

19. Arbolino, Kalex, + 1,203

24. Tulovic, Kalex, + 1,634

Moto3 kombinierte Zeiten nach FP2, Sepang (10.11.):

1. Masia, Honda, 2:12,065 min

2. Öncü, KTM, + 0,435 sec

3. Furusato, Honda, + 0,453

4. Alonso, GASGAS, + 0,490

5. Bertelle, Honda, + 0,505

6. Holgado, KTM, + 0,509

7. Fenati, Honda, + 0,515

8. Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9. Sasaki, Husqvarna, + 0,597

10. Muñoz, KTM, + 0,738

11. Ortolá, KTM, + 0,875

12. Moreira, KTM, + 0,890

13. Rueda, KTM, + 0,977

14. Kelso, CFMOTO, + 0,979



Ferner:

22. Veijer, Husqvarna, + 1,723