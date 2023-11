Enea Bastianini stellte sich brav hinter Bagnaia an 11.11.2023 - 12:28 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Enea Bastianini hinter Teamkollege Pecco Bagnaia

Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini qualifizierte sich in Sepang erstmals in dieser Saison für die erste Startreihe und zeigte als Vierter im MotoGP-Sprint eine starke Leistung. Teamkollege Bagnaia griff er nicht an.