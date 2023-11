Maverick Viñales (11.) kleinlaut: «Danke Aprilia»

Maverick Viñales (Aprilia) verpasste die Top-10 in Malaysia um 1,5 sec

Nachdem sich Maverick Viñales am Donnerstag noch lautstark über das Hitzeproblem der Aprilia beschwert hatte, zeigte er sich nach dem Malaysia-GP reumütig. Zudem sammelte er «viele interessante Informationen.»

Für Aprilia endete der Malaysia-GP am Sonntag enttäuschend. Zuerst hatte sich das RNF-Duo Miguel Oliveira (Sturz) und Raul Fernández (technischer Defekt) aus dem Rennen verabschiedet. Kurze Zeit später folgte auch Werksfahrer Aleix Espargaró, der in Kurve 9 seinen fünften Sturz des Wochenendes fabrizierte.

Und auch für die verbliebende RS-GP23 von Maverick Viñales lief es nicht bedeutend besser. Zwar kam der Spanier ins Ziel, jedoch entsprach Rang 11 nicht den Erwartungen des 25-fachen GP-Siegers. «Ich hatte erwartet, schneller zu sein. Aber manchmal läuft es so», seufzte «Top Gun», hielt aber gleichzeitig fest: «Wir sind deutlich besser als das, was der Blick auf die Ergebnisliste zeigt.»

Von Startplatz 9 kämpfte Viñales mehrere Runden gegen Mooney-VR46-Ducati-Fahrer Luca Marini. Auch wenn er dieses Duell letztlich um 1,5 sec verlor, stellte der Spanier anschließend zufrieden fest: «Ich habe viele interessante Informationen gesammelt, die uns in Zukunft helfen werden. Ich war das gesamte Rennen hinter Marini und habe studiert, welche Linie die Ducati-Piloten fahren und wie die Desmosedici funktioniert. Das ist für unsere Ingenieure sehr wichtig.»

Zuletzt in Buriram hatten die Aprilia-Werksfahrer über die extreme Hitzeentwicklung an der RS-GP geklagt. Im Vorfeld des Malaysia-GP lästerte Viñales daher offen über die Schiefstände. Doch das Werk aus Noale reagierte schnell und unterbreite eine Lösung, weshalb sich der 28-Jährige nach dem Hauptrennen kleinlaut präsentierte: «Danke, dass sich Aprilia so schnell um das Hitzeproblem gekümmert hat. Dadurch konnte ich das Rennen immerhin ins Ziel bringen.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Sepang (12.11.):

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 Rdn in 39:59,137 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

– Brad Binder, KTM, 9 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Runden zurück

– Raúl Fernández, Aprilia, 14 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 15 Runden zurück

– Joan Mir, Honda, 16 Runden zurück

Ergebnis MotoGP-Sprint, Sepang (11.11.):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Rdn in 19:58,713 min

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

MotoGP-WM-Stand nach 35 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 412 Punkte. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 626 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 598 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.