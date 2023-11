Maverick Viñales: «Können Bike nicht ausquetschen»

Aprilia erlebt in diesem Jahr abwechselnd Top-Ergebnisse und Durststrecken. «Wir müssen analysierem, warum wir manchmal nicht pushen können», sagte Viñales.

Maverick Viñales verlor im Zeittraining am Freitag als Dritter nur 0,093 Sekunden auf die Bestzeit seinen Markenkollegen Raúl Fernández au dem CryptoDATA-RNF-Team, aber der Aprilia-Werksfahrer war trotzdem nicht wirklich zufrieden. «Wir sind heute wieder konkurrenzfähig gewesen. Das lag auch daran, dass wir die Balance zwischen dem Grip vorne und hinten viel besser hingebracht habe. Dadurch hat sich das Einlenkverhalten verbessert, und wir konnten die Kurven viel aggressiver attackieren. Aber jetzt muss Aprilia eine tiefgreifende Untersuchung machen, warum wir auf manchen Pisten so gut sind und auf anderen Pisten nicht in der Lage sind, bis ans Maximum zu pushen. Wir sind hier nicht schlecht, aber wir können das Motorrad nicht ans Limit ausquetschen.»

Wier waren die Gripverhältnisse auf der neu asphaltierten Strecke heute? «Im FP1 waren sie sie übel. Doch im zweiten Training waren sie sehr stark verbessert – um drei oder vier Sekunden. Das war verrückt. Ich bin neugierig, wie stark die Verbesserung mit mehr Gummiabrieb am Samstag sein wird. Dann müssen wir das Elektronik-Set wieder neu anpassen. Denn dann können wir mehr Power freigeben. Wir werden morgen keinen einfachen Tag haben. Deshalb werden wir heute bis tief in die Nacht arbeiten.»

Wie stark ist der Reifenverschleiss? Viñales: «Er macht uns keine Sorgen, es wurde von Exit zu Excit besser. Aber wir haben Graining am Vorderreifen. Doch ich denke, das wir uns am Samstag nicht mehr so stark beschäftigen. Das ist immer dasselbe in Katar.»

Ist auf dieser schnellen und flüssigen Strecke mit wenig Grip so überlegen wie in Catalunya? «Hm. Wie gesagt, wir müssen ergründen, warum wir manchmal so stark sind und anderswo ganz schlecht. Meine Techniker verstehen die Situation sehr gut. Aber wir wissen nicht immer genau, was wir tun müssen, wenn die Balance nicht so gut ist. Wenn wir Mühe haben wie in Sepang, wissen wir nicht genau, wo wir den Hebel ansetzen müssen. Wir haben uns in Malaysia angestrengt, aber wir kamen nie an den Punkt, an dem es besser geworden wäre.»

«Wir müssen in diesem Winter wirklich tiefgreifend analysieren, was wir bei Rückschlägen ändern müssen, denn das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir brauchen eine gute Kupplung und eine gute Balance. Natürlich wollen wir immer mehr Top-Speed, damit wir besser überholen können. Doch Aprilia hat ein großartiges Motorrad. Wir müssen nur herausfinden, warum wir immer wieder mit schlechten Tagen konfrontiert werden. Bisher haben wir keine Antwort.»

Funktioniert die Aprilia RS-GP23 einfach nicht ausreichend vorhersehbar? Viñales: «Ja, es geht um die Balance. Wir verstehen, wo das Problem liegt, das ist ein gutes Zeichen, weil wir den ganzen Winter Zeit haben, um uns damit zu beschäftigen. Wir brauchen ein Werkzeug, das uns hilft, wenn wir Mühe haben.»

Der Startplatz ist hier auf dem Losail Circuit sehr rutschig. Macht das die Situation komplizierter? «Der Veranstalter muss den Grid säubern. Wir werden Burn-outs machen, aber das ist sehr gefährlich. Ich werde in der Safety Commission Druck machen, damit der Startplatz gereinigt wird. Sonst werden wir beim Start durch die Gegend kugeln, das wäre gefährlich.»

Wie schauen die neuen Misano-Kerbs aus? «Sie sind tadellos. Nur ein Bordstein zwischen den Kurven 12 und 13 schaut seltsam aus. Izan Guevara ist dort gestürzt. Doch der Rest ist super gut.»

MotoGP-Ergebnis, Zeittraining, Doha (17.11.):

1. Raúl Fernández, Aprilia, 1:52,843 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,093

4. Binder, KTM, + 0,112

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6. Marini, Ducati, + 0,251

7. Martin, Ducati, + 0,352

8. Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11. Miller, KTM, + 0,494

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14. Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16. Zarco, Ducati, + 0,935

17. Mir, Honda, + 1,078

18. Bastianini, Ducati, + 1,094

19. Oliveira, Aprilia, + 1,162

20. Lecuona, Honda, + 1,411

21. Quartararo, Yamaha, + 1,417

22. Nakagami, Honda, + 1,598

MotoGP-Ergebnis FP1, Doha (17.11.):

1. Martin, Ducati, 1:56,393 min

2. Zarco, Ducati, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,229

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6. Marini, Ducati, + 0,426

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12. Viñales, Aprilia, + 0,582

13. Miller, KTM, + 0,667

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15. Oliveira, Aprilia, + 1,213

16. Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17. Bastianini, Ducati, + 1,589

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19. Mir, Honda, + 1,784

20. Marc Márquez, Honda, + 1,800

21. Lecuona, Honda, + 1,951

22. Nakagami, Honda, + 4,036

Moto2, kombinierte Zeiten nach FP2, Doha (17.11.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:58,059 min

2. Canet, Kalex, + 0,104 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,254

4. Chantra, Kalex, + 0,308

5. Dixon, Kalex, + 0,375

6. Gonzalez, Kalex, + 0,614

7. Ogura, Kalex, + 0,773

8. Acosta, Kalex, + 0,795

9. Lopez, Boscoscuro, + 0,868

10. Arbolino, Kalex, + 1,053

11. Roberts, Kalex, + 1,172

12. Ramirez, Kalex, + 1,249

13. Vietti, Kalex, + 1,415

14. Foggia, Kalex, + 1,422

15. Escrig, Forward, + 1,447



Ferner:

25. Tulovic, Kalex, + 2,240