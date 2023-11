Miguel Oliveira: «Will für Sepang-Test bei 100% sein»

Mit Armschlinge in der Zuschauerrolle: Oliveira am Sonntag in Lusail

Zum bereits dritten Mal in seiner ersten Aprilia-Saison fällt Miguel Oliveira (CryptoDATA RNF MotoGP Team) nach dem Crash in der Eröffnungsrunde des Sprints beim Katar-GP verletzt aus. Sein Fokus liegt auf 2024.

Die missglückte Saison von Miguel Oliveira ist frühzeitig gelaufen, denn er trug am Samstagabend in Doha einen Bruch des rechten Schulterblatts und Prellungen am Bein davon. Dennoch kam der Portugiese am Sonntag noch einmal zum Lusail International Circuit und berichtete bei der Gelegenheit, wie es zu dem Unfall in Kurve 6 gekommen war, bei dem auch Aprilia-Kapitän Aleix Espargaró und Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini stürzten.

«Es war ein kleiner Rennunfall», schilderte Oliveira seine Sichtweise. «Leider bin ich mit einem Markenkollegen gestürzt, was sehr enttäuschend ist. Ich bin wirklich gut gestartet und ich habe versucht, weiter Positionen gutzumachen. In Kurve 6 habe ich ein bisschen zu spät gebremst. Aleix dagegen – ich will nicht sagen zu früh, aber er hat wahrscheinlich ein bisschen zu stark gebremst. Als ich gesehen habe, dass ich ihn treffen würde, habe ich das Motorrad aufgerichtet, um ihm auszuweichen, aber seinem Hinterrad konnte ich nicht mehr ausweichen.»

«Leider sind wir beide gestürzt, deshalb bin ich enttäuscht, aber letztendlich war es nur ein kleiner Rennunfall, eine Fehleinschätzung, die dazu geführt hat, dass wir beide auf dem Boden gelandet sind. Und ich habe mich dabei verletzt, was nicht ideal ist», seufzte der 28-jährige Portugiese. «Ich habe eine Fraktur am Schulterblatt, aber das ganze Ausmaß der Verletzung kenne ich noch nicht wirklich. Sobald ich nach Hause komme, werden wir es genauer untersuchen lassen.»

Zumindest einer Operation scheint der RNF-Aprilia-Pilot laut aktuellem Stand zu entgehen. «Es sieht so aus, als würde ich keine OP benötigen. Es dauert eine Weile, bis sich der Knochen ein wenig konsolidiert, dann werden wir sehen, was in Sachen Sehnen und im Bereich der Schulter vor sich geht.»

Klar ist, dass Oliveiras Saison noch vor dem Finale in Valencia beendet ist. Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori wird ihn beim Grand Prix und dem anschließenden Dienstag-Test ersetzen.

«Ja, leider sieht es so aus, als würde ich das Rennen und den Test verpassen. Das war’s also, das waren meine letzten Runden dieser fantastischen Saison», ergänzte der WM-16. mit einer guten Portion Galgenhumor. «Es war miserabel, ich habe acht Rennen beendet und das war mit Sicherheit nicht das, was ich erwartet hatte. Es ist ein bisschen von allem zusammengekommen: Pech, Zusammenstöße mit anderen Fahrern, Unfälle, technische Probleme mit dem Motorrad… Ich hatte ein bisschen Pech, aber ich glaube, ich konnte auch den Charakter für die nächste Saison etwas stärken. Ich bin froh, dass ich in dieser Saison alles erlebt habe, damit die nächste hoffentlich besser wird.»

Schon beim Saisonauftakt im März in Portimão wurde Oliveira von Marc Márquez abgeräumt und verpasste in der Folge wegen einer Sehnenverletzung an den Außenrotatoren des rechten Beins einen Grand Prix. Beim Spanien-GP Ende April beförderte ihn Fabio Quartararo ins Aus, dabei erlitt Miguel eine Schulterluxation inklusive Fraktur am Oberarm und Verletzung am vorderen Labrum-Band-Apparat und war erst am zweiten Juni-Wochenende in Mugello wieder einsatzbereit.

Jetzt mit einer weiteren Verletzung in die Winterpause zu gehen, ist natürlich nicht ideal. «Es ist aber, wie es ist. Ich muss wieder gesund werden und ich lasse mich von diesem Saisonende nicht entmutigen», unterstrich der zweifache Familienvater. «Natürlich wäre ich glücklich gewesen, wenn ich in Valencia gut gelaunt aufhören, den Test absolvieren und dieses Gefühl in den Winter hätte mitnehmen können. Aber ich bin auch mit Siegen und Platz 4 im letztjährigen Valencia-Test in den Winter gegangen… Ich glaube, all diese Gefühle vergehen dann, wenn du einen Reset machst und dir neue Ziele für die Saison setzt. Ich will also einfach nur für den Wintertest in Sepang bei 100 Prozent sein und von dort an weitermachen.»

Allerdings nimmt Oliveira auch eine Hypothek in die nächste Saison mit: Von den FIM MotoGP Stewards bekam er als Sturzauslöser für die «unverantwortliche Fahrweise, die einen Crash verursacht hat» eine Long-Lap-Strafe für sein nächstes GP-Rennen über die volle Distanz aufgebrummt.

MotoGP-Tests der Vorsaison 2024

28. November 2023: Valencia nach Saisonfinale 2023



01. bis 03. Februar 2024: Shakedown-Test Sepang (für Testfahrer und Rookies)

06. bis 08. Februar 2024: Sepang-Test

19. und 20. Februar 2024: Katar-Test

MotoGP-Tests der Saison 2024

29. April 2024: Jerez

03. Juni 2024: Mugello

09. September 2024: Misano