Marco Bezzecchi: «Martin? Eine Million Mal gesehen»

Den heftigen Überschlag im Kiesbett überstand Marco Bezzecchi unbeschadet. Danach äußerte er sich zufrieden zu seinem Freitag und gab auch seine Meinung zur Taktik von Jorge Martin im WM-Kampf gegen Bagnaia ab.

Marco Bezzecchi musste in der Anfangsphase des einstündigen Zeittrainings am Freitagnachmittag einen schnellen Abflug einstecken, zog am Ende als Fünfter aber noch souverän ins Q2 ein. «Mir geht es gut», versicherte er anschließend in seiner Presserunde.

Gleichzeitig kritisierte «Bez» aber auch die Beschaffenheit des Kiesbetts in Kurve 8, in dem sich vor ihm schon Joan Mir und Takaaki Nakagami überschlagen hatten. Ein Problem, das auch in der «Safety Commission» vorgebracht wurde. «Es ist so, als wäre der Übergang ins Kiesbett nicht eben», schilderte der 25-jährige Italiener. «Sobald ich den Kies berührt habe, habe ich einen Salto gemacht. Zum Glück ist es gut gegangen.»

Abgesehen von seinem Crash war der dreifache Saisonsieger mit seinem Arbeitstag sehr zufrieden. «Es war ein schöner Freitag – endlich, nach zwei Wochenenden, an denen ich ständig geflucht habe. Hier in Valencia habe ich mich schon am Vormittag gut zurechtgefunden und am Nachmittag sind uns Verbesserungen gelungen. Sowohl in Sachen Pace als auch auf Zeitenjagd bin ich ziemlich konkurrenzfähig», freute sich der VR46-Schützling.

Die Psychospielchen zwischen seinem Kumpel und Trainingspartner Pecco Bagnaia und dessen WM-Rivalen Jorge Martin erlebte Bezzecchi aus nächster Nähe mit. «Ich habe es gesehen, weil ich in der Gruppe war, als ich für meine letzte ‚time attack‘ auf die Strecke gegangen bin. Eigentlich wollte ich vorne weg fahren und mein Ding durchziehen, Pecco hat mich dann aber gleich wie ein Biest überholt», erzählte Bez schmunzelnd. «Und alle haben sich hinter ihn geklemmt, auch Martin.»

Auf die Frage, ob er diese Strategie gutheiße, erwiderte Marco: «Was soll man da schon machen? Das sind Dinge, die auf die Nerven gehen, aber andrerseits auch vorkommen können. Ich würde es nicht tun, aber erlaubt ist es. Man kann es machen oder nicht machen. In der Geschichte des Motorradsports hat man diese Dinge eine Million Mal gesehen.»

«Ich bin für Pecco und ich verstehe, wenn ihm diese Dinge auf die Nerven gehen, weil er der ist, der am meisten verfolgt wird – nicht nur von Martin. Die Schlimmsten sind andere, Martin macht es jetzt, weil er sich in dieser Situation befindet. Die anderen machen es, weil sie so sind. Und ich verstehe auch Martin», verwies Bez auf den WM-Kampf, in dem der Spanier aus dem Pramac Racing Team 21 Punkte hinter Bagnaia zurückhängt.

MotoGP-Ergebnis Zeittraining, Valencia (24.11.):

1. Viñales, Aprilia, 1:29,142 min

2. Martin, Ducati, + 0,147 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,154

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,253

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,254

6. Binder, KTM, + 0,260

7. Marc Márquez, Honda, + 0,317

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,328

9. Miller, KTM, + 0,339

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,429

11. Bastianini, Ducati, + 0,431

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,472

13. Quartararo, Yamaha, + 0,473

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,633

15. Bagnaia, Ducati, + 0,659

16. Nakagami, Honda, + 0,860

17. Marini, Ducati, + 1,201

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,303

19. Rins, Honda, + 1,322

20. Savadori, Aprilia, + 1,653

21. Pol Espargaró, KTM, + 1,798

MotoGP-Ergebnis FP1, Valencia (24.11.):

1. Zarco, Ducati, 1:30,191 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,187 sec

3. Martin, Ducati, + 0,259

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,299

5. Viñales, Aprilia, + 0,343

6. Quartararo, Yamaha, + 0,365

7. Marc Márquez, Honda, + 0,373

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,376

9. Bastianini, Ducati, + 0,620

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,683

12. Miller, KTM, + 0,710

13. Bagnaia, Ducati, + 0,778

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,855

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,921

16. Brad Binder, KTM, + 1,061

17. Marini, Ducati, + 1,106

18. Nakagami, Honda, + 1,252

19. Rins, Honda, + 1,297

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,323

21. Mir, Honda, + 1,362

22. Savadori, Aprilia, + 1,806