Offiziell: Luca Marini verlässt das VR46 Racing Team

Am Samstagmorgen bestätigte das Mooney VR46 Racing Team, dass Luca Marini in Valencia sein letztes Rennen für die Rossi-Truppe bestreitet. Die offizielle Verlautbarung seines HRC-Deals ist nur noch eine Frage der Zeit.

VR46-Teamdirektor Alessio «Uccio» Salucci verkündete nun erstmals auch offiziell, was längst ein offenes Geheimnis war: Luca Marini wird mit Saisonende die Mannschaft seines Bruders Valentino Rossi verlassen, mit der «Maro» in der Moto2-Klasse sechs GP-Siege errang und dazu 2020 Vizeweltmeister war. In der MotoGP-Klasse sind zwei Pole-Positions und zwei Podestplätze in der laufenden Saison die Highlights.

«Luca ist ein Profi wie wenige andere, ein Techniker, ein Fahrer, bei dem die Leidenschaft für den Sport zuerst kommt, und ein harter Arbeiter», zählte Uccio anerkennend auf. «Es tut uns leid, ihn gehen zu lassen, er wird in Zukunft ein harter Gegner sein. Eine solche Chance ist aber zu bedeutend, um sie nicht zu ergreifen. Ich wünsche ihm auch im Namen des ganzen Teams alles Gute!»

Marini selbst sagte zum bevorstehenden Abschied: «Einen Großteil meiner WM-Karriere habe ich in diesem Team verbracht, sehr viele der wichtigsten Momente meiner sportlichen Laufbahn sind mit dieser Gruppe verbunden. Wir sind zusammen gewachsen und haben einiges erreicht.»

«Ich habe viel nachgedacht, ehe ich diese Entscheidung getroffen habe, und die neuen Herausforderungen abgewogen, die ich angehen werde», fuhr der 26-jährige Italiener fort. «Ich verlasse eine fantastische Mannschaft, die zu meiner sportlichen Entwicklung und zu meinem technischen Verständnis beigetragen hat. Jetzt ist es an der Zeit, mich mit Enthusiasmus meinem neuen Weg zu widmen, ohne zu vergessen, was gewesen ist, aber mit dem Blick auf die Zukunft gerichtet.»

Noch ausstehend sind die offiziellen Bestätigungen von Marinis Repsol-Honda-Deal sowie der Verpflichtung von Katar-Sieger Fabio Di Giannantonio als Lucas Nachfolger bei VR46.