Valencia: Viñales bestraft, Bagnaia erbt die Pole

Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales bekam nach dem Warm-up in Valencia noch eine Grid-Strafe aufgebrummt, somit fährt MotoGP-Titelanwärter Pecco Bagnaia beim finalen Showdown von Startplatz 1 los.

Im Warm-up am Sonntagvormittag qualmte die RS-GP von Maverick Viñales kurzzeitig, weshalb er von der Rennleitung mit der schwarzen Flagge mit orangem Kreis auf einen vermuteten technischen Defekt und somit eine potentielle Gefahr hingewiesen wurde. Der Spanier blickte zwar nach unten, stellte offenbar aber kein Problem an seinem Bike fest und fuhr die Runde zu Ende, ehe er an die Box kam.

Nach Anzeigen dieser Flagge hätte Viñales die Fahrbahn jedoch umgehend verlassen müssen. Deshalb wurde er von den FIM MotoGP Stewards für Missachten des Flaggensignals, was mit einer «unverantwortliche Fahrweise» gleichgesetzt wird, in der Startaufstellung für das um 15 Uhr beginnende Hauptrennen beim Valencia-GP um drei Plätze nach hinten versetzt.

Die angepasste Startaufstellung:

1. Bagnaia, Ducati

2. Zarco, Ducati

3. Miller, KTM

4. Viñales, Aprilia

5. Binder, KTM

6. Martin, Ducati

7. Bezzecchi, Ducati

8. Alex Márquez, Ducati

9. Marc Márquez, Honda

10. Raúl Fernández, Aprilia

11. Di Giannantonio, Ducati

12. Aleix Espargaró, Aprilia

13. Augusto Fernández, KTM

14. Bastianini, Ducati

15. Quartararo, Yamaha

16. Nakagami, Honda

17. Marini, Ducati

18. Pol Espargaró, KTM

19. Morbidelli, Yamaha

20. Rins, Honda

21. Savadori, Aprilia