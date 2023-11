Alex Rins staunt über Yamaha: «Komplett anderes Bike»

Der Spanier Alex Rins stellte nach seinem ersten Arbeitstag im Yamaha-MotoGP-Werksteam in Valencia am Dienstag interessante Vergleiche mit seinen bisherigen Arbeitsgeräten an.

Alex Rins reihte sich am Ende des offiziellen Valencia-MotoGP-Tests am Dienstag mit der Yamaha auf Position 19 ein. Dem 27-jährigen Spanier fehlten 1,3 Sekunden auf die Bestzeit von Maverick Vinales (Aprilia) und er war um eine gute halbe Sekunde langsamer als Teamkollege Fabio Quartararo, der ihn schon am Montag herzlich bei Yamaha willkommen hieß.

«Ich habe mich recht gut gefühlt mit dem Motorrad. Wir haben den Tag in zwei Teile gesplittet. In der Früh bin ich mit Fabios Setup gefahren, es ging nur ums Runden abspulen. Es ging auch darum, die Lenkerposition und die Einstellungen der Fußrasten hinzubekommen. Am Nachmittag haben wir uns dann auf viele Runden konzentriert und zwei verschiedene Verkleidungen probiert. Soweit ich das Bike beurteilen kann, funktioniert eine dieser Varianten besser.»

© Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marco Bezzecchi Zurück Weiter

Wie fühlt sich die Yamaha im Vergleich zur Suzuki an, auf welcher Rins vor seiner Verletzungssaison mit Honda 2023 saß? «Es ist ein ziemlich anderes Motorrad. Ich kann in die Kurven mit mehr Druck auf der Vorderbremse einbiegen. Das ist gut – da können wir in Sachen Rundenzeiten Boden gut machen. Das Bike fühlt sich recht sanft an – mehr als ich erwartet hatte. Wir müssen noch die Elektronik an meinen Fahrstil anpassen und das Ride-by-wire ebenfalls.»

«Im Moment ist der Unterschied zwischen den Motorkonzepten nicht der größte Unterschied, sondern die Aerodynamik. Mit der Yamaha hatte ich bei starkem Wind ziemliche Wheelie-Tendenzen. Das Bike hat gut eingelenkt, aber ich musste das Wheelie-Problem anmerken. Als wir die andere Verkleidung probiert haben, hatte ich weniger Wheelies. So gesehen verschwindet der Unterschied vom Motor.»

Zur Nutzung der Concession-Vorteile bezüglich Tests sagte Rins: «Wir arbeiten an der Planung. Mehr Testtage bedeutet, dass wir mehr Dinge probieren können.»

Wann will man bei 22 MotoGP-Rennen mehr Tests einschieben? «Vielleicht beim Shakedown – ich weiß es nicht. Meine Frau ist nicht glücklich – vielleicht wusste sie noch nicht, dass wir zum Shakedown gehen. Ich fühle mich gut, weil es mir das Gefühl gibt, besser vorbereitet zu sein auf die neue Saison.»

Rins arbeitet bei Yamaha wieder mit Yuta Shimabukuro zusammen, den er aus seiner Zeit bei Suzuki kennt: «Es ist gut, dass wir ihn im Team haben. Er hat viel Erfahrung mit der Suzuki und er war dann ein Jahr bei GASGAS mit der KTM. Ich habe realisiert, dass ich eine gute Entscheidung getroffen habe. Er hat um eine ähnliche Einstellung gebeten, wie wir sie bei Suzuki hatten und es hat gut funktioniert. So gesehen haben wir viele Dinge zu testen und zu probieren – das ist gut!»

Ergebnisse MotoGP-Test Valencia (28. November):

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23. Savadori, Aprilia, + 3,431