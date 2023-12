Pecco Bagnaia: Zweiter BMW M Award in Folge

In Anwesenheit von Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta durfte Pecco Bagnaia in Valencia den Schlüssel für den BMW XM Red Label von BMW M-Geschäftsführer Franciscus van Meel entgegennehmen

Pecco Bagnaia durfte beim Saisonfinale in Valencia zum 2. Mal in Folge als Gewinner des BMW M Award das Top-Modell des ersten BMW M High-Performance-Autos mit elektrifiziertem Antrieb als Siegerfahrzeug entgegennehmen.

Wie bereits im Vorjahr heisst der Sieger des BMW M Award 2023 Francesco «Pecco» Bagnaia. In dieser Saison lieferte der Ducati-Werkspilot wieder beachtliche Qualifying-Leistungen ab. Bagnaia fuhr in den Qualifikationen konstant Top-Platzierungen ein und sicherte sich so seinen zweiten Sieg im BMW M Award bereits vorzeitig beim Thailand-GP.

Über die gesamte Saison fuhr Bagnaia sieben Mal auf die Pole-Position und startete acht weitere Male aus der ersten Reihe. Insgesamt sammelte er 369 Punkte für die «BMW M Award»-Wertung, 93 Zähler mehr als sein erster Verfolger Jorge Martín.

«Herzlichen Glückwunsch an Pecco Bagnaia! Sein Speed im Qualifying war in dieser Saison besonders beeindruckend», erklärte BMW M-Geschäftsführer Franciscus van Meel bei der Preisübergabe. «Dass er sich den Sieg im BMW M Award in diesem Jahr bereits vorzeitig sichern konnte, spricht für sich. Hut ab vor dieser Leistung! Wir freuen uns sehr, diesen Top-Fahrer mit unserem Top-Modell auszeichnen zu können und sind sicher, dass er mit dem BMW XM Label Red viel Spass haben wird.»

Van Meel ergänzte: «Mit seinem zweiten Sieg in Folge reiht Pecco sich ein in die Reihe klangvoller Namen, die den BMW M Award ebenfalls mehrfach gewonnen haben. Dazu gehört unter anderem MotoGP-Legende Valentino Rossi, der insgesamt drei Mal ein BMW M-Fahrzeug entgegennehmen konnte und heute auf vier Rädern als BMW M-Werksfahrer mit BMW M GT3-Rennfahrzeugen sehr erfolgreich ist.»

«Willkommen zurück bei der Preisübergabe des BMW M Awards und Gratulation zum zweiten Sieg in Folge, Pecco Bagnaia», sagte Dorna-CEO Ezpeleta. «Pecco war in dieser Saison im Qualifying regelmässig an der Spitze der Zeitenliste zu finden und hat sich diese Auszeichnung damit mehr als verdient. Unser Dank geht an unseren engen Partner BMW M, der die Leistungen unserer Fahrer im Qualifying nun bereits im 21. Jahr mit dieser begehrten Auszeichnung würdigt. Der BMW XM Red Label setzt die Reihe der faszinierenden Siegerfahrzeuge nahtlos fort, und ich wünsche Pecco viel Vergnügen mit seinem neuen High-Performance-Auto.»

«Im vergangenen Jahr den BMW M Award zum ersten Mal gewonnen zu haben, war grossartig. Und bereits da habe ich mir zum Ziel gesetzt, das in dieser Saison zu wiederholen», erklärte Bagnaia. «Entsprechend freue ich mich sehr, dass mir das tatsächlich gelungen ist. Auch wenn es so aussieht, als sei es in diesem Jahr ein Spaziergang gewesen, war es das nicht.»

«Denn jedes Qualifying war extrem eng umkämpft. Deshalb bin ich stolz darauf, dass ich mich wieder gegen alle Konkurrenten durchsetzen konnte. Ein grosses Dankeschön an BMW M für diese fantastische Auszeichnung. Und ich verspreche: Im nächsten Jahr werde ich mein Bestes geben, um den BMW M Award wieder zu gewinnen», versprach der MotoGP-Champion.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Valencia (26.11.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 Runden in 40:48,525 min

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

– Alex Rins (E), Honda, 19 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 18 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), KTM, 9 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 5 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 5 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, erste Runde nicht beendet



*= 3-Sekunden-Strafe (Reifendruck-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Valencia (25.11.):

1. Martin, Ducati, 13 Runden in 19:38,827 min

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20. Savadori, Aprilia, +25,017

– Quartararo, Yamaha, 9 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe (Reifendruck-Vergehen)

MotoGP-WM-Endstand nach 39 Rennen:

1. Bagnaia, 467 Punkte. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 700 Punkte. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 653 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.