MotoGP: Rookies des Jahres und Jorge Martin geehrt

Im Rahmen des MotoGP-Saisonfinales in Valencia wurden die Rookies des Jahres in allen WM-Klassen sowie der WM-Zweite Jorge Martin als bester Fahrer eines Independent-Teams ausgezeichnet.

Die Ehrung der Rookies des Jahres erfolgte bereits am Samstagabend vor dem letzten Rennsonntag der Motorrad-WM in dieser Saison. Die besten Klassen-Neulinge sowie Jorge Martin und sein Prima Pramac Racing Team wurden vor einem begeisterten spanischen Publikum in der Fan-Zone am Circuit Ricardo Tormo in Valencia ausgezeichnet.

Zuerst durfte David Alonso aus dem Valresa GASGAS Aspar Team den Preis als Moto3-Rookie des Jahres von Hervé Poncharal entgegennehmen. Danach stand mit Sergio Garcia (Pons Wegow Los40) ein Lokalmatador als Rookie des Jahres in der Mittelgewichtsklasse auf der Bühne.

GASGAS-Tech3-Talent Augusto Fernández wurde schliesslich in der Königsklasse zum Rookie des Jahres gekrönt – er hatte ja keine Konkurrenz in dieser Wertung. Die entsprechende Auszeichnung übergab Paolo Simoncelli. Der 26-Jährige aus Madrid reiht sich in eine illustre Gruppe ein, zu der auch Nicky Hayden (2003), Dani Pedrosa (2006), Jorge Lorenzo (2008), Stefan Bradl (2012), Marc Márquez (2013) und Jorge Martin (2021) gehören.

Zum Schluss standen die starken Leistungen des diesjährigen WM-Zweiten Jorge Martin und seines Prima Pramac Racing Teams im Mittelpunkt. Der Spanier wurde als bester Fahrer eines Independent-Teams ausgezeichnet, Teammanager Gino Borsoi durfte die Trophäe für das Team selbst entgegennehmen.

MotoGP Rookie of the Year Award

2002 (3 Rookies): Daijiro Kato (Honda)

2003 (7 Rookies): Nicky Hayden (Honda)

2004 (4 Rookies): Rubén Xaus (Ducati)

2005 (3 Rookies): Toni Elías (Yamaha)

2006 (4 Rookies): Dani Pedrosa (Honda)

2007: (1 Rookie): Sylvain Guintoli (Yamaha)

2008: (4 Rookies): Jorge Lorenzo (Yamaha)

2009 (3 Rookies): Mika Kallio (Ducati)

2010 (6 Rookies): Ben Spies (Yamaha)

2011 (2 Rookies): Cal Crutchlow (Yamaha)

2012 (6 Rookies): Stefan Bradl (Honda)

2013 (6 Rookies): Marc Márquez (Honda)

2014 (4 Rookies): Pol Espargaró (Yamaha)

2015 (4 Rookies): Maverick Viñales (Suzuki)

2016 (1 Rookie): Tito Rabat (Honda)

2017 (4 Rookies): Johann Zarco (Yamaha)

2018 (5 Rookies): Franco Morbidelli (Honda)

2019 (4 Rookies): Fabio Quartararo (Yamaha)

2020 (3 Rookies): Brad Binder (KTM)

2021(4 Rookies): Jorge Martin (Ducati)

2022 (5 Rookies): Marco Bezzecchi (Ducati)

2023 (1 Rookie): Augusto Fernández (KTM)

Rookie of the Year 2023

Moto3: David Alonso

Moto2: Sergio Garcia

MotoGP: Augusto Fernández

Best Independent Rider: Jorge Martin

Best Independent Team: Prima Pramac Racing