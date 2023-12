Neues Safety-Car für 2024: 748 PS für die Sicherheit

Mit dem BMW XM Label Red kommt im nächsten Jahr erstmals ein Safety-Car mit elektrifiziertem Antrieb in der MotoGP zum Einsatz. Seinen ersten Einsatz hat das neue Safety-Car beim Saisonstart 2024 in Katar.

Vor dem letzten Rennsonntag der Saison 2023 enthüllten BMW-M-Geschäftsführer Franciscus van Meel und DORNA-CEO Carmelo Ezpeleta in Valencia das Safety-Car für das kommende Jahr. Mit dem BMW XM Label Red wird erstmals ein High-Performance-Fahrzeug mit elektrifiziertem Antrieb eingesetzt.

«Die BMW M GmbH stellt 2024 zum 26. Mal das Official Car of MotoGP, und seit jeher hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, ihre technischen Innovationen in den Dienst der Sicherheit auf der Rennstrecke zu stellen», sagte Ezpeleta.

«Mit dem BMW XM Label Red Safety Car wird die Flotte an High-Performance-Autos im Einsatz in der MotoGP um ein weiteres echtes Highlight verstärkt. Wir freuen uns schon darauf, es in Katar auf der Strecke zu sehen», fügte der 77-jährige Spanier an.

«Es ist ein logischer Schritt, dass das leistungsstärkste BMW M Auto, das wir jemals auf den Markt gebracht haben, die neue Speerspitze unserer Safety-Car-Flotte in der MotoGP wird», ergänzte van Meel. «Das erste MotoGP-Safety-Car mit elektrifiziertem Antrieb ist ein klarer Beweis für unser Streben nach neuen, zukunftsorientierten Technologien.»

Das neue Safety-Car verfügt über einen V8-Motor, der zusammen mit dem Elektro-Antrieb eine Systemleistung von 748 PS erreicht. Für seinen Einsatz auf den Rennstrecken wurde der BMW XM Label Red mit verschiedenen Safety-Car-Elementen ausgestattet. Dazu gehören unter anderem die entsprechenden Frontblitzer, der Safety-Car-Dachbalken, ein Frontsplitter, Recaro-Sitze, 6-Punkt-Rennsportgurte sowie ein Feuerlöscher.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Valencia (26.11.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 Runden in 40:48,525 min

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

– Alex Rins (E), Honda, 19 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 18 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), KTM, 9 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 5 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 5 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, erste Runde nicht beendet



*= 3-Sekunden-Strafe (Reifendruck-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Valencia (25.11.):

1. Martin, Ducati, 13 Runden in 19:38,827 min

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20. Savadori, Aprilia, +25,017

– Quartararo, Yamaha, 9 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe (Reifendruck-Vergehen)

MotoGP-WM-Endstand nach 39 Rennen:

1. Bagnaia, 467 Punkte. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 700 Punkte. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 653 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.