Pole of Poles Award: Pecco Bagnaia ausgezeichnet

Pecco Bagnaia freute sich zum dritten Mal in Folge über den «Tissot Pole of Poles Award»

Auch in diesem Jahr zeichnete Tissot als offizieller Zeitnehmer der MotoGP jene Piloten aus, die 2023 die meisten Poles erobert haben. In der MotoGP-Klasse wurde Pecco Bagnaia zum dritten Mal in Folge ausgezeichnetet.

Im Rahmen der MotoGP-Preisverleihung in Valencia wurde auch in diesem Jahr der «Tissot Pole of Poles Award» an jene Fahrer vergeben, die sich in diesem Jahr die meisten Pole-Positionen gesichert haben. Der offizielle Zeitnehmer der Motorrad-WM verteilte den Gewinnern verschiedene Modelle aus dem eigenen Uhren-Sortiment.

Insgesamt 25 Fahrer starteten über alle drei Klassen in diesem Jahr von der Pole, 48 Piloten durften von der ersten Startreihe ins Rennen steigen.

In der MotoGP-Klasse setzte sich einmal mehr Champion Pecco Bagnaia durch. Der Ducati-Star durfte sich damit zum dritten Mal in Folge über die Auszeichnung freuen. Sieben Mal fuhr er vom ersten Startplatz los, 15 Mal aus der ersten Startreihe. Als Anerkennung bekam der 26-Jährige aus Turin eine Tissot PRX Automatic Chronograph Uhr überreicht.

In der Moto2-Klasse gab es in diesem Jahr 11 Polesetter, wobei Pedro Acosta, Fermin Aldeguer und Aron Canet je drei Mal vom besten Startplatz losfahren durften. Über die Tissot PRX Powermatic 80 Uhr durfte sich am Ende Teenager Acosta freuen, der mehr Starts aus der ersten Reihe hatte als Aldeguer und Canet.

Auch in der WM-Einsteigerklasse Moto3 war es der Champion, der sich über die Auszeichnung und eine Tissot T-Race MotoGP Chronograph Uhr freuen durfte. Jaume Masiá schaffte dies mit der Eroberung von Sechs Poles in Austin, Silverstone, Misano, Indien, Motegi und Sepang.

Pole-Positionen 2023

MotoGP

Pecco Bagnaia 7

Jorge Martin 4

Marco Bezzecchi 3

Luca Marini 2

Aleix Espargaró 1

Alex Márquez 1

Marc Márquez 1

Maverick Viñales 1

Moto2

Pedro Acosta 3

Fermin Aldeguer 3

Aron Canet 3

Jake Dixon 2

Alonso Lopez 2

Sam Lowes 2

Celestino Vietti 2

Somkiat Chantra 1

Joe Roberts 1

Filip Salac 1

Moto3

Jaume Masiá 6

Ayumu Sasaki 5

Deniz Öncü 4

Collin Veijer 2

Dani Holgado 1

Diogo Moreira 1

David Munoz 1