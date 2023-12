2024: Neuer Márquez-Look wird am 20. Januar gezeigt

Traditionell halten die MotoGP-Mannschaften zu Beginn des Jahres ihre offiziellen Präsentationen ab. Die ersten Termine stehen mit den Teamvorstellungen von Ducati Lenovo und Gresini Racing bereits fest.

Als Ducati am vergangenen Freitag in Casalecchio di Reno bei Bologna unter dem Motto «Campioni in Festa» die Champions der abgelaufenen Saison in großem Stil feierte, kündigte Claudio Domenicali gleichzeitig den Termin für den nächsten Event der Roten an: Die Teamvorstellung der Werksteams aus der MotoGP- und Superbike-WM ist von 21. bis 23. Januar im Skiort Madonna di Campiglio angesetzt, dann unter dem Titel «Campioni in Pista», Champions auf der – in diesem Fall schneebedeckten – Piste.

Bei dieser Gelegenheit stellt der Hersteller aus Borgo Panigale übrigens auch erstmals sein neues Motocross-Projekt vor, das aktuell unter Mithilfe des neunfachen Weltmeisters Tony Cairoli entwickelt wird und ab 2025 in der MXGP-Weltmeisterschaft zu sehen sein wird.

Noch bevor es nach Madonna di Campiglio geht, lädt Gresini Racing die MotoGP-Szene am Samstag, 20. Januar zum ersten Tanz der Saison: Im Cocoricò von Riccione, einem der bekanntesten Nachtclubs Italiens, wird ab 18.30 Uhr der 2024er-Look von Ducati-Neuzugang Marc Márquez und seinem Bruder Alex enthüllt. Nadia Padovanis MotoE- und Moto2-Teams stellen sich zuvor schon ab 17.30 Uhr vor.

MotoGP-Teamvorstellungen 2024

20. Januar: Gresini Racing, Riccione

21. bis 23. Januar: Ducati Lenovo, Madonna di Campiglio