Pit Beirer: «Pedro Acosta soll in Ruhe arbeiten»

KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer erklärte gegenüber SPEEDWEEK.com, warum das Red Bull-KTM-Werksteam (Binder, Miller) unverändert bleibt und warum Moto2-Weltmeister Acosta bei GASGAS bestens aufgehoben ist.

Jack Miller gelang 2023 in Portimão ein siebter Platz, in Las Termas de Río Hondo ein sechster, dann folgten ein dritter Rang in Jerez, Platz 7 in Mugello und Rang 6 in Deutschland; danach hielt er sich in der Fahrer-WM auf dem aussichtsreichen fünften Rang. Denn auch bei den Sprints stellte Miller seinen Mann, wie die Podestplätze in Jerez und auf dem Sachsenring beweisen.

Doch dann schlitterte der Australier im Sommer in eine Schwächephase, für die KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer teilweise die Familiengründung (das Töchterchen kam nach dem Misano-GP zur Welt) verantwortlich machte. Bis zum Saisonende rutschte Jack auf den elften Rang der Fahrer-WM ab!

«Es war für uns schon ein Wermutstropfen, dass Jack die Ergebnisse vom Frühjahr erst bei den letzten sieben Grand Prix wieder zeigen konnte», bedauerte Pit Beirer im SPEEDWEEK.com-Interview. «Denn gleichzeitig ist Brad Binder bei den Übersee-Rennen im Herbst immer stärker geworden… Jack hat zeitweise überhaupt nicht mehr zur alten Performance zurückgefunden. Aber er hat dann zum Beispiel in Sepang im November das ganze Wochenende einen guten Job gemacht und in Malaysia fast ausschliesslich gute Sessions gehabt. Leider ist er im Rennen mit Platz 8 wieder hinter den Erwartungen geblieben. Damit waren wir definitiv nicht happy, obwohl Jack vorher das ganze Wochenende einen Superjob gemacht hat.»

Möglicherweise fühlte sich Jack Miller in der Phase um und nach dem Assen-GP auch unter Druck, weil die Pierer Mobility AG hartnäckig zwei zusätzliche MotoGP-Plätze begehrte. Zumindest Red Bull-KTM-Moto2-Teamchef Aki Ajo (er ist Millers persönlicher Manager) und Teammanager Francesco Guidotti hofften, Marc Márquez zu KTM lotsen zu können. Und dann musste Miller fürchten, dass die Österreicher den neuen Moto2-Weltmeister Pedro Acosta statt zu GASGAS-Tech3 direkt ins Red Bull KTM Factory Team befördern. Miller hätte dann zu GASGAS-Tech3 übersiedeln müssen.

Aber Pit Beirer betonte bei jeder Gelegenheit: «Wir hatten immer den fixen Plan, 2024 wieder mit Binder und Miller im KTM Factory Team zu fahren, daran wurde nie gerüttelt. Denn wir waren immer überzeugt, dass die Aufstellung mit den zwei Moto2-Weltmeistern Augusto Fernández und Pedro Acosta bei GASGAS Sinn macht. Genauso sinnvoll schien uns, Binder und Miller als Red Bull-KTM-Piloten, die sehr viel Erfahrung haben, im Werksteam immer frühzeitig die neuen Teil testen zu lassen und diese Updates auszusortieren.»

Beirer weiter: «Pedro soll als Rookie das erste MotoGP-Jahr in die MotoGP reinkommen und in dieser Klasse in Ruhe arbeiten. Würde er bereits in seiner ersten MotoGP-Saison in Red Bull-KTM-Orange in der Box stehen, würde dadurch eine gewisser Druck auf ihm lasten. Deshalb meinen wir, dass es für Pedro der richtige Weg ist, im Team von Hervé Poncharal, das über sehr große Erfahrung verfügt, in die Königsklasse reinzustarten. Nachher werden wir rechtzeitig die Weichen für die Zukunft stellen.»

MotoGP-WM-Endstand nach 39 Rennen:

1. Bagnaia, 467 Punkte. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 700 Punkte. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 653 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.