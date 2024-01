MotoRanch-Spektakel: Marini mit erstem Honda-Sieg

Honda-Neuling Luca Marini jubelte am Freitag zumindest schon auf der Rossi-Ranch

Das Flattrack-Einladungsrennen «La 100 km dei Campioni» versammelt noch bis Samstag jede Menge Zweirad-Stars auf der berühmten Rossi-Ranch in Tavullia. Die «Americana» am Freitagabend gewann Luca Marini.

Zum mittlerweile neunten Mal lud Valentino Rossi zum 100-km-Rennen der Champions, das in diesem Jahr mit dem Online-Marktplatz eBay erstmals auch über einen prominenten Titelsponsor verfügt. Die Teilnehmerliste ist wie immer hochkarätig besetzt, neben den VR46-Schützlingen finden sich unter anderen Pedro Acosta, Augusto Fernández und Danilo Petrucci unter den Gästen.

Die Trainings laufen seit Donnerstag, am Freitagabend stand mit dem «Americana»-Ausscheidungsrennen der erste Wettkampf an. Den Sieg holte sich Luca Marini, der als neuer Repsol-Honda-Fahrer nun auch auf der Ranch seines Bruders mit einer Honda CRF450 unterwegs ist. Im Finale setzte sich «Maro» gegen den brasilianischen Moto2-Rookie Diogo Moreira, Hausherr Rossi und JuniorGP-Pilot Elia Bartolini durch.

MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia fehlte am Freitag, weil er zeitgleich auf einem anderen Event geladen war, am Samstag wird er aber wieder mitmischen. Dann steht mit dem 100-km-Paarrennen der Höhepunkt an. Gekämpft wird schließlich um die Ehre und den begehrten Schinkenpokal samt Wurstkette.