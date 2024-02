Sepang-Test, 14 Uhr: Top-4 unter All-Time-Lap-Record

Jorge Martin mit dem Aerodynamik-Update an seiner GP24

Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin führt auch den zweiten MotoGP-Testtag in Sepang an, Brad Binder (KTM), Aleix Espargaró (Aprilia) und Pecco Bagnaia (Ducati) blieben aber auch schon unter der Pole-Zeit des Malaysia-GP.

Zum Start in den zweiten offiziellen Testtag fielen die Zeiten rasant: Fabio Quartararo unterbot in 1:57,888 min als Erster Jorge Martins Dienstag-Bestzeit, der Yamaha-Star wurde an der Spitze der Zeitenliste aber gleich wieder von VR46-Schützling Marco Bezzecchi auf der Desmosedici GP23 und Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder verdrängt.

Es war dann jedoch wieder Pramac-Star Martin, der mit einer 1:57,227 min den All-Time-Lap-Record von Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia knackte, eine 1:57,491 min aus dem Qualifying des Malaysia-GP 2023 im vergangenen November. Binder zog nach und kam bis auf 0,054 sec an die neue Richtmarke des Vizeweltmeisters heran. Bagnaia selbst blieb dann ebenfalls unter seinem bisherigen All-Time-Lap-Record auf dem 5,543 km langen Sepang International Circuit, ehe sich Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró auch noch 0,023 sec vor dem Weltmeister auf Platz 3 schob.

Bemerkenswert: Mit Fabio Di Giannantonio, Alex Márquez, Rookie Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Joan Mir, Fabio Quartararo und Enea Bastianini stehen zur Halbzeit des Mittwochs bereits bei elf Fahrern 1:57er-Zeiten zu Buche. Gresini-Ducati-Neuzugang Marc Márquez liegt auf Rang 13 (+ 0,845 sec).

Nach den anfänglichen Zeitenjagden (jedoch nicht aller Fahrer, deshalb ist das Klassement wie immer mit Vorsicht zu genießen) setzten die Teams die Testarbeit auf gebrauchten Reifen fort.

Bei Ducati rückten zunächst Bastianini und Martin mit dem neuen Aero-Paket aus, am frühen Nachmittag drehte auch Bagnaia seine ersten Runden damit. Ganz so radikal fielen die Veränderungen zumindest bisher nicht aus, es handelt sich um eine Weiterentwicklung der «ground effect»-Verkleidung, die die Werksfahrer aus Borgo Panigale im Vorjahr noch nicht überzeugt hatte. An der bauchigen Seitenverkleidung ist eine sehr ausgeprägte Stufe zu sehen, die zusätzlich einen Lufteinlass enthält. Dazu kommen die Diffusoren («downwash ducts») hinter dem Vorderrad.

MotoGP-Test Sepang, Mittwoch Stand 14 Uhr:

1. Martin, Ducati, 1:57,273 min

2. Binder, KTM, + 0,054 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,173

4. Bagnaia, Ducati, + 0,196

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,346

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,399

7. Acosta, KTM, + 0,453

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,594

9. Mir, Honda, + 0,599

10. Quartararo, Yamaha, + 0,615

11. Bastianini, Ducati, + 0,717

12. Zarco, Honda, + 0,738

13. Marc Márquez, Ducati, + 0,845

14. Rins, Yamaha, + 0,899

15. Miller, KTM, + 1,027

16. Nakagami, Honda, + 1,099

17. Marini, Honda, + 1,121

18. Viñales, Aprilia, + 1,183

19. Oliveira, Aprilia, + 1,276

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,642

21. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,717

22. Savadori, Aprilia, + 2,403

23. Pirro, Ducati, + 2,429

MotoGP-Test Sepang, Dienstag (6. Februar):

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23. Pirro, Ducati, + 2,451