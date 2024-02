Wegen Aero-Teilen: Aprilia ist schwer und wird heiß

Auch am zweiten Testtag leisteten die MotoGP-Asse Aleix Espargaro und Maverick Vinales in Sepang wertvolle Arbeit. Sie verraten, woran Aprilia arbeiten muss und wo man sich gut gerüstet fühlt.

Am zweiten von drei Testtagen in Sepang verzeichnete Aleix Espargaro eine Verbesserung von mehr als einer Sekunde, während Vinales die Zeit bestätigte und sogar einige Tausendstelsekunden schneller war. Beide Fahrer absolvierten jeweils über 50 Runden, was mehr als dem Doppelten einer Renndistanz entspricht. Zum Ende fuhren die beiden mit Miguel Oliveira im Dreierpack zusammen.

Der positive Trend in Bezug auf die Aerodynamik setzte sich fort. «Ich bin sehr zufrieden, denn wir konnten viele Vergleiche anstellen. Ich gewöhne mich allmählich an dieses Bike, das Niveau und das Potenzial sind definitiv höher, obwohl wir immer noch mit dem Setup von 2023 unterwegs sind. Wir hatten keine Zeit, es zu ändern, da wir so viele verschiedene Konfigurationen ausprobieren», kommentierte Aleix Espargaro.

Er betonte erneut die Vorteile des neuen Aerodynamik-Pakets: «Ich hatte viel Spaß, besonders im Kurvenscheitel haben wir einen erheblichen Fortschritt gemacht. Das Motorrad erzeugt viel Downforce, nicht nur vorne, sondern auch hinten. Es verhält sich ganz anders als das Bike des Vorjahres. Eigentlich mag ich Sepang nicht so gerne, letztes Jahr haben wir uns kaum auf 1:59er-Rundenzeiten steigern können. Jetzt haben wir regelmäßig 1:58er-Zeiten und sogar einige 1:57 min hingelegt. Das zeigt, dass wir auf einer anspruchsvollen Strecke konkurrenzfähig sind – ich hoffe, dass das so bleibt».

Auch Vinales bestätigte ein gesteigertes Vertrauen in der Kurvenmitte, hatte jedoch auch eine Schrecksekunde zu vermelden: «Ich habe noch nicht das beste Gefühl für das Bike von 2024, wir müssen weiter hart arbeiten und die optimale Einstellung finden. Einmal bin ich in eine Kurve falsch eingebogen und habe etwas das Gleichgewicht verloren, was zu einem kleinen Highsider führte, aber das gehört zum Lernprozess».

Espargaro gab ein weiteres Detail preis: Die Aprilia ist zu schwer, sie hat Gewichtsprobleme. Das kommt aufgrund der umfangreicheren Aero-Teile zustande, die nach den ersten Eindrücken auch die Probleme mit der Hitzeentwicklung nicht vollständig lösen. «Es wird nach einigen Runden immer noch ziemlich heiß für uns, aber dieses Problem wird glücklicherweise erst am Ende der Saison relevant, in Indonesien und Thailand. Am Donnerstag werden wir einen Long-run absolvieren, um zu sehen, wie sich das Material verhält».

Es sei daran erinnert, dass während Rennen mit starker Hitzeentwicklung, insbesondere in Asien, vermehrt Defekte bei Aprilia auftraten. Die ersten Aussagen von Espargaro bestätigen, dass dieses Problem fortbesteht.

MotoGP-Test Sepang, Mittwoch (7. Februar):

1. Bastianini, Ducati, 1:57,134 min

2. Martin, Ducati, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5. Bagnaia, Ducati, + 0,335

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8. Acosta, KTM, + 0,592

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10. Mir, Honda, + 0,738

11. Quartararo, Yamaha, + 0,754

12. Zarco, Honda, + 0,877

13. Rins, Yamaha, + 0,976

14. Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15. Miller, KTM, + 1,166

16. Nakagami, Honda, + 1,238

17. Marini, Honda, + 1,260

18. Viñales, Aprilia, + 1,322

19. Oliveira, Aprilia, + 1,415

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22. Savadori, Aprilia, + 2,542

23. Pirro, Ducati, + 2,568

MotoGP-Test Sepang, Dienstag (6. Februar):

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23. Pirro, Ducati, + 2,451