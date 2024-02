Di Giannantonio: «Umstieg wurde mir leicht gemacht»

Nach einer erfolgreichen zweiten Saisonhälfte 2023 will Fabio Di Giannantonio mit dem Team VR46 Ducati in der MotoGP dort weitermachen, wo er aufgehört hat. Was er zu seinem neuen Umfeld sagt.

Von 2015 an fuhr Fabio Di Giannantonio bis auf zwei Saisons bei Speed Up Racing (2019/2020) immer für das Gresini-Team. Nach anfänglich ernüchternden Ergebnissen fand er im Laufe der vergangenen Saison neue Motivation und überraschte mit einigen herausragenden Leistungen. Zum Saisonende hin gelang ihm in Katar sein erster MotoGP-Sieg, doch seinen Teamplatz musste er für Marc Marquez räumen – die Leistungsexplosion kam zu spät.

Eine neue Heimat hat er im Pertamina Enduro VR46 Racing Team gefunden, welches einen Nachfolger für Luca Marini suchte und im 25-jährigen Italiener fand. «Ich war zu Beginn etwas besorgt. Es ist mein drittes Jahr mit Ducati, aber ich bin in einem komplett neuen Umfeld, mit einem neuen Crew-Chief (David Munoz – der Autor). Ich dachte, ich müsste wieder von vorne anfangen. Aber der Umstieg wurde mir leicht gemacht, es ist eine wirklich coole Truppe, die immer fröhlich ist. Ich genieße die Zeit, denn so eine Einstellung hilft dir, schneller zu werden».

In den Genuss, ein aktuelles Ducati-Motorrad zu fahren, kommt Diggia nicht. Dies bringt Vor- und Nachteile mit sich. «Das Gute ist: Wir haben keinen Druck. Wir testeten am Morgen zwei verschiedene Reifentypen, die aber nicht so richtig funktionierten und den Plan etwas durcheinanderwirbelten. Nach dem Mittagessen fanden wir ein gutes Setup, was das Gefühl zum Vorderreifen stark verbesserte. Wir konnten einen riesigen Schritt machen und stehen deutlich besser da als am ersten Tag und morgens. Dafür haben wir nicht viele neue Teile zum Testen.»

Auch mit den Michelin-Reifen für 2024 kam er zurecht. Fabio: «Das ist ein deutlicher Unterschied. Im Vorjahr hast du bereits nach fünf Runden gemerkt, dass der Reifen abbaute, diese halten etwas länger. Du spürst das Limit eher, denn sobald du zu hart bremst und Bewegung in den Vorderreifen kommt, kennst du das Limit.»

Am Ende des zweiten Testtags war Diggia viertschnellster Ducati-Pilot, landete auf Platz 6 insgesamt, und verlor eine knappe halbe Sekunde auf den Besten, Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini.

Auffällig ist Di Giannantonio auch mit seinen selbst entworfenen Helmdesigns. «Seit 2021 lege ich viel Wert auf einen schön designten Helm. Die Sketche dazu gestalte ich alle selbst, die Grafik erstellen andere, meistens Alessandro von Aerowork Design. Im letzten Jahr habe ich begonnen, die Grafik für manche Events selbst zu gestalten. Die Arbeit mit den Programmen bringe ich mir während der Flugreisen bei».

MotoGP-Test Sepang, Mittwoch (7. Februar):

1. Bastianini, Ducati, 1:57,134 min

2. Martin, Ducati, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,312

5. Bagnaia, Ducati, + 0,335

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,485

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,538

8. Acosta, KTM, + 0,592

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,733

10. Mir, Honda, + 0,738

11. Quartararo, Yamaha, + 0,754

12. Zarco, Honda, + 0,877

13. Rins, Yamaha, + 0,976

14. Marc Márquez, Ducati, + 0,984

15. Miller, KTM, + 1,166

16. Nakagami, Honda, + 1,238

17. Marini, Honda, + 1,260

18. Viñales, Aprilia, + 1,322

19. Oliveira, Aprilia, + 1,415

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,781

21. Cal Crutchlow, Yamaha, + 1,856

22. Savadori, Aprilia, + 2,542

23. Pirro, Ducati, + 2,568

MotoGP-Test Sepang, Dienstag (6. Februar):

1. Martin, Ducati, 1:57,951 min

2. Acosta, KTM, + 0,269 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,277

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,374

5. Bastianini, Ducati, + 0,406

6. Viñales, Aprilia, + 0,519

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,591

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,654

9. Marc Márquez, Ducati, + 0,670

10. Zarco, Honda, + 0,719

11. Rins, Yamaha, + 0,765

12. Binder, KTM, + 0,773

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,787

14. Mir, Honda, + 0,790

15. Oliveira, Aprilia, + 0,799

16. Bagnaia, Ducati, + 0,862

17. Marini, Honda, + 1,018

18. Miller, KTM, + 1,097

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,186

20. Nakagami, Honda, + 1,261

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,592

22. Raúl Fernández, Aprilia, + 2,169

23. Pirro, Ducati, + 2,451