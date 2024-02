MotoGP-Teams 2024: LCR-Honda-Launch in zwei Akten

Am heutigen Donnerstag steht die nächste MotoGP-Teamvorstellung an: Johann Zarco (LCR Honda Castrol) und Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) werden erstmals im 2024er-Design zu sehen sein.

Das Repsol-Honda-Werksteam enthüllte am Dienstag in Madrid die neuen HRC-Farben für die MotoGP-Saison 2024, am heutigen Donnerstag zieht das Kundenteam des größten Motorradherstellers der Welt nach. Lucio Cecchinellos LCR-Truppe entschied sich für einen digitalen Launch in zwei Akten: Den Anfang macht um 11 Uhr Castrol Honda LCR mit Neuzugang Johann Zarco. Um 12 Uhr ist dann sein Teamkollege Takaaki Nakagami und dessen Idemitsu-Look an der Reihe.

Fans sind dazu eingeladen, die Enthüllung jeweils auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Teams, @lcr.team, zu verfolgen. SPEEDWEEK.com liefert wie gewohnt direkt im Anschluss die ersten Bilder des 2024er-Designs und die Stimmen der Protagonisten.

Den nächsten Livestream gibt es bereits am Wochenende: Das Aprilia-Werksteam hält am Sonntag in Doha um 18 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ) wieder eine traditionelle Teamvorstellung ab, bevor am Montag der zweitägige Katar-Test den Endspurt in der MotoGP-Vorsaison 2024 einläutet.

Ausstehende MotoGP-Teamvorstellungen 2024

15. Februar: LCR Honda, digitaler Launch

18. Februar: Aprilia Racing, Doha

28. Februar: Prima Pramac Racing, Bahrain