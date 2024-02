Katar-Test, 16.30 Uhr: Erste Richtzeit von Viñales

Die MotoGP-Asse ließen sich zu Beginn des zweitätigen Katar-Tests Zeit. Nach zweieinhalb Stunden führt Maverick Viñales (Aprilia) vor den Ducati-Piloten Jorge Martin und Marc Márquez.

Um 14 Uhr Ortszeit (12 Uhr MEZ) begann in Katar der erste von zwei Testtagen, auf dem 5,380 km langen Lusail International Circuit herrschte am frühen Nachmittag aufgrund der hohen Temperaturen aber wenig Betrieb. Ducati-Testfahrer Michele Pirro, der bei Pramac wie schon während des IRTA-Tests in Sepang Franco Morbidelli vertritt, ging als Erster auf die Strecke. Einzig Pirro und Rookie Pedro Acosta kamen in der ersten Teststunde auf eine gezeitete Runde.

Aus dem Medical Centre kam unterdessen die Bestätigung, dass Raúl Fernández knappe zwei Wochen nach seinem schweren Highsider in Sepang, bei dem er drei Frakturen am Becken und an der Hüfte erlitt, für fahrtauglich befunden wurde und sich somit wieder auf seine RS-GP schwingen darf. Beobachtet wird er dabei unter anderen von Davide Brivio, der erstmals in seiner neuen Rolle als Team Principal von Trackhouse im MotoGP-Fahrerlager im Einsatz ist.

Erst nach 15.30 Uhr Ortszeit gingen immer mehr MotoGP-Piloten auf die Strecke – und auch die Zeiten fielen, blieben aber noch deutlich über den Richtmarken. Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales lag nach zwei Stunden mit einer 1:54,883 min an der Spitze des Klassements.

Zum Vergleich: Der offizielle Rundenrekord aus dem Katar-Rennen im vergangenen November ist eine 1:52,978 min von Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini. Der All-Time-Lap-Record von Luca Marini aus dem Vorjahr (noch auf Ducati) steht bei 1:51,762 min.

GASGAS-Tech3-Pilot Augusto Fernández wurde offenbar von einem technischen Problem eingebremst, VR46-Ducati-Star Marco Bezzecchi sorgte dagegen kurz nach 16 Uhr in Kurve 14 für den ersten Sturz der Session, blieb aber unverletzt.

Katar-Test, Montag Stand 16.30 Uhr:

1. Viñales, Aprilia, 1:54,883 min

2. Martin, Ducati, + 0,258 sec

3. Marc Márquez, Ducati, + 0,720

4. Quartararo, Yamaha, + 1,153

5. Miller, KTM, + 1,161

6. Oliveira, Aprilia, + 1,438

7. Di Giannantonio, Ducati, + 1,447

8. Mir, Honda, + 1,473

9. Acosta, KTM, + 2,021

10. Augusto Fernández, KTM, + 2,371

11. Alex Márquez, Ducati, + 2,389

12. Bastianini, Ducati, + 2,392

13. Marini, Honda, + 2,400

14. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,405

15. Bezzecchi, Ducati, + 2,557

16. Brad Binder, KTM, + 2,633

17. Crutchlow, Yamaha, + 3,156

18. Pirro, Ducati, + 4,234

19. Rins, Yamaha, + 4,928

20. Bagnaia, Ducati, + 6,199



Noch ohne Zeit:

Johann Zarco, Honda

Raúl Fernández, Aprilia

Takaaki Nakagami, Honda