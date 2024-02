Katar-Test, 19 Uhr: Dreifachführung für Aprilia

Im Flutlicht von Lusail fallen die Rundenzeiten nach und nach, knapp zwei Stunden vor dem Ende des ersten MotoGP-Testtages in Katar liegt mit Maverick Viñales, Raúl Fernández und Aleix Espargaró ein Aprilia-Trio vorne.

Der Katar-Test begann aufgrund der hohen Temperaturen am frühen Nachmittag und der staubigen Strecke nur gemächlich. Erst mit Einbrechen der Dämmerung kam mehr Bewegung in die Zeitenliste, die über weite Strecken Maverick Viñales anführte. Kurz vor 18.30 Uhr löste ihn sein Teamkollege Aleix Espargaró mit einer 1:53,088 min auf Platz 1 ab. VR46-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio sprengte die Aprilia-Doppelspitze zwischenzeitlich, die allerdings von Raúl Fernández auf der RS-GP23 in den Trackhouse-Farben wieder hergestellt wurde.

Brad Binder sorgte dann kurzeitig dafür, dass eine Red Bull-KTM das Klassement anführte, ehe Raúl Fernández knapp zwei Stunden vor Schluss nachlegte und die erste 1:52er-Runde des Tages fixierte. Die Nachwirkungen seines Highsiders in Sepang (drei Frakturen am Becken und an der Hüfte) scheint der Madrilene also im Griff zu haben.

In 1:52,814 min blieb Fernández auch unter dem offiziellen Rundenrekord, einer 1:52,978 min von Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini aus dem letztjährigen Katar-Rennen. Der All-Time-Lap-Record auf dem 5,380 km langen Lusail International Circuit von Luca Marini aus dem Vorjahr (noch auf Ducati) steht allerdings bei 1:51,762 min.

Die nächste 1:52er-Zeit lieferte Titelverteidiger Pecco Bagnaia, er kam bis auf 0,167 sec an den Trackhouse-Fahrer heran. Kurz nach 19 Uhr zogen die Aprilia-Werksasse nach und sorgten für eine Dreifachführung des Herstellers aus Noale: Viñales erobert mit einer 1:52,754 min vor Raúl Fernández und Aleix Espargaró die Spitze zurück. Zwei Stunden bleibt die Strecke bis 21 Uhr (19 Uhr MEZ) noch geöffnet.

Katar-Test, Montag Stand 19.05 Uhr:

1. Viñales, Aprilia, 1:52,754 min

2. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,060 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,153

4. Bagnaia, Ducati, + 0,227

5. Brad Binder, KTM, + 0,315

6. Martin, Ducati, + 0,404

7. Di Giannantonio, + 0,510

8. Alex Márquez, Ducati, + 0,603

9. Bastianini, Ducati, + 0,848

10. Miller, KTM, + 0,885

11. Mir, Honda, + 0,915

12. Nakagami, Honda, + 0,967

13. Bezzecchi, Ducati, + 0,984

14. Marc Márquez, Ducati, + 1,024

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,095

16. Quartararo, Yamaha, + 1,170

17. Zarco, Honda, + 1,177

18. Rins, Yamaha, + 1,343

19. Acosta, KTM, + 1,655

20. Marini, Honda, + 1,796

21. Oliveira, Aprilia, + 1,890

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,938

23. Pirro, Ducati, + 2,829