Katar-Test, 19 Uhr: Bagnaia mit neuer Richtmarke

Pecco Bagnaia führt den Katar-Test weiter klar an

Pecco Bagnaia gelang beim Katar-Test am Dienstag die erste 1:50er-Zeit. Knapp zwei Stunden vor Testschluss führt der MotoGP-Titelverteidiger damit vor Aleix Espargaró (Aprilia) und seinem Ducati-Kollegen Di Giannantonio.

In den ersten drei Teststunden waren am Dienstagnachmittag mit Ducati-Star Pecco Bagnaia und Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales nur zwei Fahrer unter 1:53 min geblieben, in der kombinierten Zeitenliste hatte es lange keine nennenswerten Verbesserungen gegeben.

Um 17.20 Uhr löste Trackhouse-Aprilia-Pilot Raúl Fernández Bagnaia mit einer 1:52,483 min an der Spitze des Dienstag-Klassements ab. In der Gesamtwertung hielt sich der zweifache MotoGP-Weltmeister aber weiter mit seiner Montag-Bestzeit vorne, einer 1:52,040 min.

Mit Einbrechen der Dämmerung fielen die Zeiten dann nach und nach, Gresini-Ducati-Neuzugang Marc Márquez etwa verbesserte seine persönliche Bestzeit mit einer 1:52,516 min im Vergleich zum Montag um mehr als vier Zehntelsekunden und schob sich zumindest zwischenzeitlich in die Top-10 der Gesamtwertung.

Kurz vor 18 Uhr kamen die Ducati-Asse Jorge Martin und Enea Bastianini bis auf 0,128 bzw. 0,096 sec an die Richtzeit von Bagnaia heran. Es dauerte aber noch einmal eine halbe Stunde länger, ehe VR46-Neuzugang Fabio Di Giannantonio auf der letztjährigen Desmosedici GP23 in 1:52,008 min darunter blieb. Es war dann sein Teamkollege Marco Bezzecchi, der die erste 1:51er-Zeit des Tests fixierte, ehe «Diggia» den letztjährigen WM-Dritten kurz vor 19 Uhr mit einer 1:51,569 min wieder übertrumpfte.

Gresini-Ducati-Pilot Alex Márquez sorgte in 1:51,944 min dafür, dass drei Vorjahres-Ducati das Klassement anführten – ehe Weltmeister Pecco Bagnaia in 1:50,952 min als erster MotoGP-Pilot auf dem 5,380 km langen Lusail International Circuit unter der Marke von 1:51 min blieb. Kurz nach 19 Uhr schob sich Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró auf Rang 2, sein Rückstand war allerdings beträchtlich.

Bis 21 Uhr Ortszeit (19 MEZ) läuft der letzte Test vor dem WM-Auftakt noch weiter.

Katar-Test, Dienstag Stand 19.10 Uhr:

1. Bagnaia, Ducati, 1:50,952 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,480 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,806

5. Alex Márquez, Ducati, + 0,992

5. Bastianini, Ducati, + 1,184

7. Martin, Ducati, + 1,216

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,531

9. Rins, Yamaha, + 1,548

10. Marc Márquez, Ducati, + 1,564

11. Quartararo, Yamaha, + 1,721

12. Zarco, Honda, + 1,738

13. Acosta, KTM, + 1,851

14. Viñales, Aprilia, + 1,875

15. Brad Binder, KTM, + 1,956

16. Nakagami, Honda, + 2,166

17. Marini, Honda, + 2,328

18. Miller, KTM, + 2,393

19. Oliveira, Aprilia, + 2,510

20. Crutchlow, Yamaha, + 2,667

21. Mir, Honda, + 2,834

22. Pirro, Ducati, + 2,857

23. Augusto Fernández, KTM, + 2,909

24. Savadori, Aprilia, + 10,448

Katar-Test, Montag (19. Februar):

1. Bagnaia, Ducati, 1:52,040 min

2. Martin, Ducati, + 0,220 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,292

4. Brad Binder, KTM, + 0,296

5. Di Giannantonio, Ducati, + 0,427

6. Viñales, Aprilia, + 0,455

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,516

8. Bastianini, Ducati, + 0,549

9. Zarco, Honda, + 0,592

10. Quartararo, Yamaha, + 0,597

11. Bezzecchi, Ducati, + 0,759

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

13. Mir, Honda, + 0,783

14. Miller, KTM, + 0,856

15. Acosta, KTM, + 0,898

16. Marc Márquez, Ducati, + 0,919

17. Nakagami, Honda, + 1,168

18. Marini, Honda, + 1,393

19. Rins, Yamaha, + 1,602

20. Augusto Fernández, KTM, + 1,715

21. Oliveira, Aprilia, + 1,903

22. Pirro, Ducati, + 2,469

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,471