Fabio Quartararo (14.): «Yamaha braucht mehr Zeit» 20.02.2024 - 20:21 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Fabio Quartararo am Dienstag mit dem auffällig langen Auspuffendrohr

Auch wenn Testzeiten stets mit Vorsicht zu genießen sind, deutete sich in Katar doch eine Fortsetzung der europäischen MotoGP-Übermacht an. Fabio Quartararo hofft auf den Bartolini-Effekt in den kommenden Monaten.