Alex Márquez (13./Ducati): «Keine gute Lage»

Ein Sturz sowie Vibrationen am Hinterrad erschwerten Alex Márquez in Doha die Testarbeit. Der Gresini-Ducati-Pilot ist dennoch zuversichtlich, die Probleme bis zum Saisonstart in zwei Wochen zu lösen.

Nach einem starken Sepang-Test, den Alex Márquez auf Gesamtrang 4 abgeschlossen hatte, lief es für den Gresini-Ducati-Piloten beim finalen Vorsaisontest in Doha weniger rund. Denn ein Sturz am ersten Testtag beeinträchtigte seine Arbeit auch am zweiten Tag. «Nach dem Sturz befanden wir uns in keiner guten Lage», bestätigte der Vorjahres-Neunte und erklärte: «Beim Crash habe ich einen erst vier Runden alten Vorderreifen zerstört. Dadurch hatten wir am letzten Tag einen Engpass bei den Vorderreifen.»

Trotz der limitierten Reifenverfügbarkeit spulte der 27-jährige Spanier insgesamt 62 Runden ab. Während er am ersten Tag mit 0,516 sec Rückstand auf die Bestmarke von Pecco Bagnaia noch auf Position 5 landete, schloss Márquez den Test am Ende 0,992 sec hinter dem Italiener ab, was letztlich nur Gesamtplatz 13 bedeutete.

Damit lag Alex deutlich hinter seinem vier Jahre älteren Bruder und Ducati-Neuling Marc Márquez (4.). «Ich musste meine Zeitenattacke am Finaltag recht früh fahren, da wir nicht mehr genug Reifen zur Verfügung hatten. Jedoch hat sich die Strecke am Nachmittag noch einmal deutlich verbessert. Diesen Vorteil konnte ich dann aber nicht mehr nutzen», erklärte der Moto2-Weltmeister von 2019 seinen Rückstand.

Doch der Reifenmangel war nicht das einzige Problem des Ducati-Piloten. Beim Test klagten einige Fahrer des Borgo Panigale-Werkes, unabhängig von Rennstall und Jahrgang der Desmosedici, über anhaltende Chattering-Probleme. So auch Alex: «Besonders am Heck hatte ich mit Vibrationen und Chattering zu kämpfen. Dieses Problem hatte ich hier bereits 2023 während des GP. Wir müssen nun analysieren, ob es durch meinen Fahrstil, das Set-up oder doch die Elektronik kommt.»

MotoGP-Test in Katar, Endstand (19. und 20. Februar):

1. Bagnaia, Ducati, 1:50,952 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,120 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,308

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,383

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,389

6. Viñales, Aprilia, + 0,435

7. Martin, Ducati, + 0,514

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,537

9. Brad Binder, KTM, + 0,631

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,726

11. Miller, KTM, + 0,768

12. Oliveira, Aprilia, + 0,884

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,992

14. Quartararo, Yamaha, + 1,013

15. Acosta, KTM, + 1,094

16. Rins, Yamaha, + 1,151

17. Zarco, Honda, + 1,210

18. Nakagami, Honda, + 1,432

19. Mir, Honda, + 1,505

20. Marini, Honda, + 1,725

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,818

22. Crutchlow, Yamaha, + 2,060

23. Pirro, Ducati, + 2,703

24. Savadori, Aprilia, + 10,448