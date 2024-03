Der «Martinator» dominiert: Startplatz 1

Erhofft und erwartet – das erste Q2 der Saison war ein spannender Schlagabtausch der Ducati-Piloten. Jorge Martin dominiert die Bologna-Fraktion. Doch auch Espargaro und Binder sind scharf und fast gleich schnell.

Gut ging es los für die Reiter der KTM RC16. Nach einer Runde lagen Miller, Acosta und Binder auf den ersten Rängen. Dann der Paukenschlag von Jorge Martin.

In seiner ersten Runden drang der Spanier erstmal überhaupt in den 1:50er-Bereich vor. Eine irre Runde, Mit «Diggia», Pecco Bagnaia, Marc Márquez und Enea Bastianini folgten weitere Ducatisti. Interessant: Alex Márquez, der in die Session als Schnellster des Trainings ging, lag nach dem ersten Run nur auf dem letzten Rang der heißen Zwölfer-Partie.

Rund fünf Minuten vor Ende machten sich die MotoGP-Stars wieder auf die Reise – allesamt mit dem Ziel, sich die erste Pole-Position des Jahres zu holen. Um nur 0,083 sec. verpasste Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaro den Platz ganz vorne. Für Aprilia trotzdem ein gewaltiger Erfolg, denn nie vor schaffte es in Katar eine Maschine aus Noale in die erste Reihe.

Winzige 0,003 sec. dahinter schaffte Enea Bastianini noch den Sprung in die erste Reihe. Brad Binder gelang ebenfalls eine starke Verbesserung. Der Südafrikaner knackte auch die 1:51er Marke und geht so vom sehr guten vierten Startplatz in die beiden Rennen. Allerdings warf die «33» seine KTM in der letzten Runde weg. Durch die ausgelöste gelbe Flagge in Kurve 11 wurde auch Jorge Martin an einer nochmaligen Verbesserung gehindert. Pecco Bagnaia hat als Fünfter gleichfalls eine gute Ausgangslage geschaffen. Neben ihm in der zweiten Reihe: Marc Márquez. Keine 0,2 sec. trennen den MotoGP-Großmeister von der Pole-Position. Seine Adaption auf die Ducati ist also gut vorangeschritten.

Die dritte Reihe bilden Di Giannantonio, Rookie Acosta und Alex Márquez. Die erste scharfe Quali der Saison 2024 beenden Maverick Vinales, Jack Miller und Raul Fernandez auf den weiteren Plätzen.

Alle Top 12-Fahrer trennen auf dem Losail-Circuit nur 0,7 sec. Sie alle unterboten die Pole Position von Luca Marini aus dem Vorjahr. The Race is on. Um 19 Uhr Ortszeit gehen die Piloten in das erste Rennen des Jahres.

Ergebnis MotoGP Q2



1. Jorge Martín (ESP) Prima Pramac Racing 1:50,789 sec.

2. Aleix Espargaró (ESP) Aprilia Racing +0,083 sec.

3. Enea Bastianini (ITA) Ducati Lenovo Team +0,086 sec.

4. Brad Binder (RSA) Red Bull KTM Factory Racing +0,124 sec.

5. Francesco Bagnaia (ITA) Ducati Lenovo Team +0,139 sec.

6. Marc Márquez (ESP) Gresini Racing MotoGP +0,172 sec.

7. Fabio Di Giannantonio (ITA) Pertamina Enduro VR46 +0,230 sec.

8. Pedro Acosta (ESP) Red Bull GASGAS Tech3 +0,341 sec.

9. Alex Márquez (ESP) Gresini Racing MotoGP +0,477 sec

10. Maverick Viñales (ESP) Aprilia Racing +0,517 sec.

11. Jack Miller (AUS) Red Bull KTM Factory Racing +0,551 sec.

12. Raúl Fernández (ESP) TrackHouse Racing +0,732 sec.

Die Startaufstellung:



1. Jorge Martín (ESP) Prima Pramac Racing

2. Aleix Espargaró (ESP) Aprilia Racing

3. Enea Bastianini (ITA) Ducati Lenovo Team

4. Brad Binder (RSA) Red Bull KTM Factory Racing

5. Francesco Bagnaia (ITA) Ducati Lenovo Team

6. Marc Márquez (ESP) Gresini Racing MotoGP

7. Fabio Di Giannantonio (ITA) Pertamina Enduro VR46

8. Pedro Acosta (ESP) Red Bull GASGAS Tech3

9. Alex Márquez (ESP) Gresini Racing MotoGP

10. Maverick Viñales (ESP) Aprilia Racing

11. Jack Miller (AUS) Red Bull KTM Factory Racing

12. Raúl Fernández (ESP) TrackHouse Racing

13. Johann Zarco (FRA) LCR Honda Castrol

14. Miguel Oliveira (POR) TrackHouse Racing

15. Marco Bezzecchi (ITA) Pertamina Enduro VR46

16. Fabio Quartararo (FRA) Monster Energy Yamaha

17. Joan Mir (ESP) Repsol Honda Team

18. Augusto Fernandez (ESP) Red Bull GASGAS Tech3

19. Takaaki Nakagami (JAP) LCR Honda IDEMITSU

20. Alex Rins (ESP) Monster Energy Yamaha MotoGP

21. Luca Marini (ITA) Repsol Honda Team

22. Franco Morbidelli (ITA) Prima Pramac Racing