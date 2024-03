Jorge Martin: «Ich hatte zwei Schlachten zu schlagen»

Jorge Martin musste sich seinen Podestplatz beim Katar-GP hart erkämpfen. Der Prima-Pramac-Ducati-Pilot bezeichnete sein Wochenende anschließend als «besten Saisonstart» seiner MotoGP-Karriere.

«Das war der beste Saisonstart meiner MotoGP-Karriere», strahlte Jorge Martin unmittelbar nach dem Katar-GP. Der Prima-Pramac-Ducati-Star begann seine vierte Saison in der Königsklasse am Samstag mit einem Triumph im Sprint-Rennen. Und auch im Grand-Prix am Sonntag war der Madrilene bei der Musik dabei und sicherte sich 1,933 sec hinter Rennsieger Pecco Bagnaia (Ducati) und Brad Binder (KTM) den letzten Podestplatz.

«Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin super glücklich. Wenn du mich am Samstag gefragt hättest, hätte ich mich nicht auf dem Podest gesehen. Ich freue mich über das Ergebnis», frohlockte der 26-jährige Spanier, der aber gleichzeitig feststellte: «Ich denke, unser Potenzial war noch größer. Aber es ist wie es ist. Wir haben gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind und das ist entscheidend.»

Diesen dritten Platz musste sich der Ducati-Pilot jedoch hart erarbeiten, da Marc Márquez (Gresini Ducati) im letzten Renndrittel immer näher an den Spanier heranrückte: «Ich hatte zwei Schlachten zu schlagen», verwies Martin auf das Duell. «Zum einen wollte ich Brad vor mir schnappen und zum anderen musste ich mich gegen Marc hinter mir verteidigen. Ich musste daher ein großes Risiko eingehen. Ich habe darüber nachgedacht, Brad in der letzten Runde noch anzugreifen, doch das wäre zu gefährlich gewesen.»

Nach dem ersten Schlagabtausch liegt der Vizeweltmeister von 2023 aktuell auf WM-Rang 3. Für die zweite Saisonstation in Portimão sieht er daher noch Luft nach oben: «Ich konnte noch nicht mein volles Potenzial entfalten, da wir uns immer noch auf das neue Bike einschießen müssen. Daran werden wir in Portugal anknüpfen.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Doha:

1. Bagnaia, Ducati, 22 Rdn in 39:34,869 min

2. Binder, KTM, + 1,329 sec

3. Martin, Ducati, + 1,933

4. M. Márquez, Ducati, + 3,429

5. Bastianini, Ducati, + 5,153

6. A. Márquez, Ducati, + 6,791

7. Di Giannantonio, Ducati, + 9,161

8. A. Espargaró, Aprilia, + 11,242

9. Acosta, KTM, + 11,595

10. Vinales, Aprilia, +13,197

11. Quartararo, Yamaha, +17,701

12. Zarco, Honda, +18,075

13. Mir, Honda, + 18,437

14. Bezzecchi, Ducati, + 19,194

15. Oliveira, Aprilia, + 20,717

16. Rins, Yamaha, + 24,093

17. A. Fernández, KTM, + 24,106

18. Morbidelli, Ducati, + 24,641

19. Nakagami, Honda, + 25,556

20. Marini, Honda, + 42,422

21. Miller, KTM, + 42,761

DNF Raúl Fernández



WM-Stand nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 31 Punkte. 2. Binder, 29. 3. Martin, 28. 4. Marc Márquez, 18. 5. Bastianini, 15. 6. Espargaró, 15. 7. Alex Márquez, 13. 8. Di Giannantonio, 9. 9. Acosta, 9. 10. Vinales, 7. 11. Quartararo, 5. 12. Zarco, 4. 13. Mir, 3. 14. Bezzecchi, 2. 15. Oliveira, 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. KTM, 29. 3. Aprilia, 15. 4. Yamaha, 5. Honda, 4.



Team-WM:

1. Lenovo Ducati Team, 46 Punkte. 2. Gresini Racing, 31. 3. Red Bull KTM Factory Racing, 29. 4. Prima Pramac Racing, 28. 5. Aprilia Racing, 22. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team, 11. 7. Red Bull GASGAS Tech3, 9. 8. Monster Energy Yamaha MotoGP, 5. 9. LCR Honda, 4. 10. Repsol Honda Team, 3. 11. Trackhouse Racing, 1.