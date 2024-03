MotoGP-Sprint: «Top Gun» Viñales siegt mit Aprilia

Die Fans an der Algarve und vor den Bildschirmen auf der ganzen Welt sahen einen besonderen MotoGP-Sprint mit dem Sieger Maverick Viñales. Mit dem Aprilia-Fahrer dürfen Marc Márquez und Jorge Martín aufs Podest.

Die Ausgangslage vor dem zweiten Sprint des Jahres. Renndistanz: 12 Runden. Startplatz eins für Enea Bastianini. Neben dem Ducati Lenovo-Start; Maverick Viñales und Jorge Martín. Direkt dahinter, der WM-Führende Francesco Bagnaia.

Brad Binder, Zweiter des Klassements nach einem Sprint und einem Grand Prix in der Wüste, geht nach einem Sturz im Qualifying 2 nur als Zehnter ins Match. Nur auf Startplatz 15: Portugals Nationalheld Miguel Oliveira.

Pünktlich um 15 Uhr Ortszeit geht das komplette Feld mit 22 MotoGP-Profis in die Aufwärmrunde.

KTM-Pilot Jack Miller legt aggressiv los. Er holt sich direkt nach Kurve eins die Führung. Auch Weltmeister Bagnaia kommt top weg und ist schnell an zweiter Position. Eingangs Runde drei geht Pecco Bagnaia in Front. Ein aufgedrehter Marc Márquez drückt von hinten und schnappt sich Bastianini, Viñales und Miller für den zweiten Platz. Brad Binder macht ebenfalls Plätze gut. Der WM-Zweite liegt in Runde drei auf Platz sieben und holt auf.

Direkt dahinter Rohdiamant Acosta, der auch die schnellste Runde dreht.

Nur eine Runde später ein erstes KTM-Drama: «Brad Attack» stürzt.

Stark die Nummer 1. Bagnaia führt nach fünf Runden mit einer Sekunde Vorsprung. Dahinter Viñales, der einen kleinen Fehler von MM93 sofort ausgenützt hat.

Wenig später überrumpelt auch Jorge Martín den sechsfachen MotoGP-König.

Die Portugiesen fiebern mit Oliveira, der aber nicht über Platz 12 hinauskommt.

Zur Rennmitte dreht Jorge Martín die schnellste Runde und auch Viñales verkürzt den Abstand auf den Spitzenreiter. Jack Miller hält Platz fünf vor der zweiten Lenovo-Ducati.

Vier Runden vor Schluss die entscheidende Situation. Pecco Bagnaia gerät Ende der Zielgerade beim Anbremsen in Schwierigkeiten, geht weit und verliert drei Positionen. Sein Abstand zum führenden Viñales: 1,3 sec.

Noch drei Runden: Es läuft auf einen Dreikampf Viñales-Martín-Márquez hinaus. Bagnaia kann das Tempo der Spitze nicht mitgehen.

In der vorletzten Runde steckt Marc Márquez dem Martinator im Aero-Heck. Viñales schwimmt sich frei und rettet einen kleinen Vorsprung Richtung Zielstrich.

Platz zwei geht an – Marc Márquez. Der Gresini-Neuzugang holt sich auf der Bremse den Pramac-Markenkollegen Martín. Pecco Bagnai verteidigt Rang vier knapp vor Jack Miller, Enea Bastianini und Pedro Acosta.

In Hinblick auf den WM-Stand ändert sich nur wenig. Pecco Bagnaia bleibt in Front. Brad Binder rutscht hinter Jorge auf den dritten Rang ab. Ducati bleibt die Macht bei den Herstellern.

Das beste Motorrad japanischer Herstellung steuert Fabio Quartararo ins Ziel. Der Yamaha-Pilot wird neunter hinter Aleix Espargaró.



Traurig: Miguel Oliveira ist als 12. der schlechteste der vier Aprilia-Piloten.

Traurig Teil 2: Abgeschlagen die Hondas. Johann Zarco stürzt und die letzten beiden Plätze gehen an Nakagami und Marini.

Ergebnis Sprint Portimão (12 Runden):

1. Maverick Viñales (E) Aprilia 19:49,636 min.

2. Marc Márquez (E) Gresini Ducati +1,039 sec.

3. Jorge Martín (E) Pramac Ducati +1,122 sec.

4. Francesco Bagnaia (I) Ducati +4,155 sec.

5. Jack Miller (AUS) KTM +4,329 sec.

6. Enea Bastianini (I) Ducati +4,384 sec.

7. Pedro Acosta (E) GASGAS +5,008 sec.

8. Aleix Espargaró (E) Aprilia +6,161 sec.

9. Fabio Quartararo (F) Yamaha +7,501 sec.

10. Raúl Fernández (E) Trackhouse Aprilia +8,484 sec.

11. Marco Bezzecchi (I) VR46 Ducati +9,529 sec.

12. Miguel Oliveira (P) Trackhouse Aprilia +10,519 sec.

13. Alex Márquez (E) Gresini Ducati +11,458 sec.

14. Joan Mir (E) Repsol Honda +14,m035 sec.

15. Augusto Fernandez (E) GASGAS +14,835 sec.

16. Franco Morbidelli (I) Pramac Ducati +16,049 sec.

17. Takaaki Nakagami (J) LCR Honda +16,398 sec.

18. Luca Marini (I) Repsol Honda +24,907 sec.



out:

Johann Zarco (F) LCR Honda

Brad Binder (ZA) KTM

Fabio Di Giannantonio (I) VR46 Ducati

Alex Rins (E) Yamaha

WM-Stand nach dem Portugal-Sprint:

1. Bagnaia 38

2. Martín 35

3. Binder 29

4. Márquez 27

5. Viñales 19

6. Bastianini 19

7. Aleix Espargaró 17

8. Alex Márquez 13

9. Acosta 12

10. di Giannantonio 9

11. Quartararo 5

12. Miller 5

13. Zarco 4

14. Mir 3

15. Bezzecchi 2

16. Oliveira 1

Hersteller:

1. Ducati 45

2. KTM 34

3. Aprilia 27

4. Yamaha 6

5. Honda 4

Teams:

1. Ducati Lenovo 56

2. Gresini 40

3. Aprilia 36

4. Pramac 35

5. KTM 34

6. GASGAS 12

7. VR46 Ducati 11

8. Yamaha 6

9. LCR Honda 4

10. Repsol Honda 3

11. Trackhouse Aprilia 1