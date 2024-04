Neues MotoGP-Regelwerk kurz vor der Ziellinie

Im Rahmen des MotoGP-Events in Jerez kommt es zur finalen Abstimmungsrunde der «MotoGP Grand Prix Commission» über ein neues Regelwerk ab der Saison 2027. Die Veröffentlichung soll in den nächsten Tagen stattfinden.

Die MotoGP wird in den kommenden Tagen ihr neues Regelwerk für 2027 vorstellen. Damit werden die monatelangen Verhandlungen zwischen den Herstellern der Serie abgeschlossen und die größte Änderung der Meisterschaft seit der Einführung der aktuellen 1000 ccm-Rennmaschinen im Jahr 2013 eingeläutet.

Es markiert auch den letzten Schritt, der notwendig ist, damit BMW offiziell seine Absichten bekannt gibt, in den kommenden Jahren in die MotoGP einzusteigen. Damit werden die wochenlangen Spekulationen beendet, die zuerst von der internationalen Plattform «The Race» berichtet wurden und die besagen, dass BMW gegenüber der Dorna bereits mitgeteilt hat, dass sie beabsichtigen, in die MotoGP einzusteigen, wenn die neuen Regeln in Kraft treten.

Das Ergebnis monatelanger Arbeit hinter den Kulissen bei Treffen der Team-Organisation, der Motorcycle Sports Manufacturers' Association (MSMA), ist die wichtigste Änderung der neuen Regeln, die eine Verringerung des Hubraums um 150 ccm vorsieht, um neue Prototypen mit einem Hubraum von 850 ccm zu erschaffen.



Damit soll die Höchstgeschwindigkeit der aktuellen Motorräder, die in den letzten Jahren auf über 360 km/h angestiegen ist, gesenkt werden. Dies ist eine Maßnahme, die zunehmend notwendig geworden ist, um die traditionellen Strecken der Serie im Kalender zu halten, ohne dass erhebliche und damit sehr Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind.

Andere Änderungen werden wahrscheinlich eine Art von signifikanter Reduzierung der Aerodynamik beinhalten, sowie die Abschaffung der Regulierung der Fahrhöhe (Ride-height Device). Diese Adaptionen der Regeln wurden entwickelt, um die MotoGP-Maschinen näher an die Serienmotorräder heranzuführen und das Spektakel auf der Streck zu erhöhen, da die Verbreitung von beidem in den letzten Jahren zu weniger Überholvorgängen beigetragen hat.

Die Regeln sollen am Wochenende beim Treffen der «Grand Prix Commission» beim Großen Preis von Spanien abgesegnet werden, wobei eine Ankündigung in den kommenden Tagen erwartet wird. Damit wird ein Prozess beendet, der lange Zeit in Anspruch genommen hat, da die MotoGP ein konsensbasiertes Regelwerk hat, das eine einstimmige Unterstützung für jeden Vorschlag innerhalb der Herstellervereinigung MSMA erfordert.

Und da die wesentliche Regeländerung einen natürlichen Punkt für jeden neuen Hersteller darstellt, um in die Meisterschaft einzusteigen, wird angenommen, dass BMWs lange spekulierten Einstieg in die Königsklasse dem der MotoGP folgen wird, sobald sie die Chance hatten, das neue Regelwerk zu studieren, um dann mit einer soliden Budgetplanung zu einer Entscheidungsfindung zu gelangen.

So verlockend die neu entwickelten Spielregeln auch sein werden, ein konkurrenzfähiges MotoGP-Motorrad mit auf die Piste zu bringen, wird für jeden Hersteller ein gewaltiger Kraftakt.